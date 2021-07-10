Медики рассказали, что будет с организмом, если ежедневно съедать один огурец 9 10.07.2021, 11:10

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Это не только поможет похудеть.

Огурцы — одни из главных овощей на рынках в середине лета. В них содержится много витаминов. Овощ поможет сбросить лишний вес, нормализовать пищеварение. А еще он повышает серотонин.

Как известно, огурец на 95% состоит из воды. Остальные 5% — это клетчатка. Именно поэтому овощ так хорош для тех, кто худеет. К тому же, в его состав входит тартроновая кислота, которая не дает жиру образовываться. Не зря огурцы называют продуктом с минусовой калорийностью: организм потратит больше энергии, чем получит, пишет РИА «Новости».

Рекомендуют употреблять зеленые плоды людям с диабетом и склонным к полноте, потому что они помогают снизить уровень сахара в крови из-за своего минерального состава. А также очистит сосуды и улучшит состав крови, избавится от лишнего жира.

Лучше есть огурцы вместе с кожурой. В ней — витамины К, А, С, есть немного В. Также в составе находятся железо, калий, фосфор, медь и магний.

Влияет употребление плодов и на состояние кожи. Она насытиться влагой, пройдут высыпания, покраснения, сухость и шелушение. Кожа станет гладкой, без морщин.

Врачи рекомендуют есть два-три огурца в день, чтобы нормализовать микрофлору кишечника, улучшить пищеварение.

Хорошо съедать эти овощи при усталости, апатии, даже депрессии. Ведь они помогают организму вырабатывать серотонин.

Но, конечно же, чрезмерное их употребление приведет к проблемам: расширению желудка. Поэтому нужно есть их в меру. Вообще нельзя огурцы людям при гастрите, колитах, язве желудка.

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