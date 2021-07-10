Мальта первой в Европе перестанет впускать непривитых туристов 6 10.07.2021, 11:25

Новые правила начинают действовать с 14 июля.

Не прошедшим вакцинацию от коронавируса COVID-19 туристам с 14 июля запретят въезд на Мальту, сообщает Times of Malta со ссылкой на министра здравоохранения Криса Ферна.

"Мы будем первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг", - заявил Ферн.

По его словам, въезжающие на Мальту путешественники должны будут предоставить сертификат о вакцинации. Детям для въезда потребуется отрицательный тест на коронавирус, сделанный недавно. В течение какого срока тест действителен, не уточняется.

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