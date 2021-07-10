Неопределенность сохранется: прогноз курса рубля на неделю 12-16 июля Владимир Тарасов, belrynok.by

10.07.2021, 11:32

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Высока вероятность неожиданных для Беларуси событий.

Можно ожидать коррекции курса доллара против евро и российского рубля на международном валютном рынке, что приведет к снижению курса доллара на БВФБ примерно на 1%. Но это в случае отсутствия неблагоприятных для РБ событий, вероятность которых высока. В понедельник 12 июля доллар может немного подешеветь.

На прошедшей неделе средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже не снизился, а вырос на 1,2% – до 2,5743 рубля за доллар. Это вряд ли можно было предвидеть, так как произошло, в основном, вследствие неожиданного обвала цен на нефть на мировом рынке в связи с угрозой возникновения там ценовой войны из-за демарша Объединенных Арабских Эмиратов.

Средневзвешенный курс евро поднялся за неделю на 1,4% – до 3,0502 рубля за евро.

Аналогичный курс российского рубля увеличился на 0,2% и достиг 9 июля 3,4617 белорусского рубля за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля выросла на 0,8%. При этом объем торгов валютами на бирже составил 466,2 млн. рублей против 417,2 млн. рублей на предыдущей неделе, то есть вырос, но незначительно.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

На прошедшей неделе белорусский рубль продемонстрировал, что он привязан к российскому. Например, 8 июля курс российского рубля на БВФБ не изменился, в то время как доллар и евро подорожали на 1,4%. Не исключено, что это будет новой политикой Нацбанка на валютном рынке. Ранее курс белорусского рубля также был привязан к курсу российского, но это проявлялось не каждый день, а на более длительных промежутках времени.

В Национальном банке не комментировали ситуацию, хотя заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц в интервью БЕЛТА рассказал о том, как в банке оценивают текущее состояние валютного рынка РБ. Он заявил, что санкции приведут к тому, что в перспективе несколько уменьшатся объемы белорусского экспорта и поступающей в страну валютной выручки. В то же время, по его мнению, снизится и импорт, в результате чего влияние санкций на сбалансированность внешней торговли будет умеренным и растянутым во времени.

Кроме того, он указал на негативное влияние на валютный рынок РБ ухудшения ожиданий экономических агентов, которое произошло с прошлого года. Это привело к тому, что сохраняется отток средств физических лиц из банковской системы, а также наблюдается высокий спрос на иностранную валюту. Дмитрий Калечиц считает, что в результате дополнительных шоков такие ожидания могут увеличиться.

В то же время, подчеркнул Дмитрий Калечиц, курс белорусского рубля является плавающим, что позволяет абсорбировать внешние шоки и не накапливать дисбалансы внутри страны. Такими терминами он передал простую мысль: если возникнут проблемы, белорусский рубль будет девальвирован. В Нацбанке девальвацию принято считать средством решения проблем, а не проблемой.

Вообще-то все эти рассуждения противоречат реальной политике, осуществляемой на валютном рынке РБ. Белорусский рубль привязан к российскому и девальвируется и укрепляется вместе с ним. Отступления от этого правила бывают, но они носят временный характер и не превышают нескольких процентов.

Как бы то ни было, вопрос о влиянии санкций на финансовый рынок РБ в настоящее время активно обсуждается. Эксперты рейтингового агентства Standard&Poors считают, что санкции ЕС не окажут значительного давления на платежный баланс и способность правительства РБ осуществлять платежи по государственному долгу.

Не особенно обеспокоили санкции и жителей Беларуси, у которых намного большую тревогу, похоже, вызывает рост цен. И беспокоиться есть о чем: в июне потребительские цены выросли на 9,9% в годовом выражении. В связи с этим можно ждать внепланового повышения ставки рефинансирования Нацбанка.

А физические лица продают валюту, чтобы совершить покупки. По данным Нацбанка, в июне они реализовали ее на 909,1 млн. долларов, что оказалось максимальным значением продаж почти за два года. Правда, они остались чистыми покупателями валюты, но приобрели ее всего на 31 млн. долларов. Если дела пойдут так и дальше, то население, чего доброго, станет продавцом валюты.

В целом ситуация на валютном рынке РБ остается спокойной. С 9 июля в стране действуют изменения в валютном законодательстве, которые существенного влияния на курс рубля оказать не должны. Поэтому можно ожидать, что после обвала курса белорусского рубля последует коррекция, и стоимость валютной корзины начнет снижаться. Этому будет способствовать возможное начало продаж валюты в целях уплаты налогов за июнь и полугодие, хотя пик продаж, по-видимому, будет через неделю. Можно прогнозировать уменьшение стоимости валютной корзины примерно на 0,5%.

Прогноз курса евро на рынке форекс

Европейская валюта на БВФБ на прошедшей неделе подорожала в большей степени, чем доллар, так как она укрепилась по отношению к американской на рынке форекс. Однако какой-то выраженной тенденции по динамике этого курса нет, так как ситуация в экономике США и ЕС остается неопределенной.

После публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США стало ясно, что спешить с ужесточением своей политики ФРС не станет. Его руководители начали обсуждать вопрос об ослаблении программы выкупа облигаций с внутреннего рынка, однако по-прежнему ожидают, что темпы инфляции скоро начнут снижаться и без ужесточения денежной политики ФРС.

Кроме того, говорить об устойчивом восстановлении экономики США пока рано. Так, индекс ISM в сфере услуг в США в июне вышел намного ниже прогноза, равного 63,5, и оказался равным 60,1.

С другой стороны, и Евросоюзу похвастаться особо нечем. По данным института экономических исследований ZEW, заказы на товары немецкого производства в Германии в мае продемонстрировали самый резкий спад с момента первого карантина в 2020 году.

Неопределенность, по-видимому, сохранится еще некоторое время, поэтому можно ожидать, что евро немного (на 0-0,5%) подрастет в рамках коррекции после ослабления в конце июня.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Российский рубль на прошедшей неделе подешевел, так как цены на нефть на мировом рынке упали в связи с тем, что Объединенные Арабские Эмираты требуют увеличения квоты по добыче нефти на 600 тыс. баррелей, на что другие нефтедобывающие страны не соглашаются. Это привело к падению цен на нефть марки brent до уровня в 72 долларов за баррель.

Давление на рубль оказало и решение Министерства финансов РФ увеличить в июле покупку валюты на внутреннем рынке примерно на треть по сравнению с июнем – до примерно 4 млрд. долларов.

Кроме того, негативным для рубля было и общее укрепление доллара и евро по отношению к валютам развивающихся стран, вызванное снижением склонности к риску в связи с расширением третьей волны пандемии коронавируса.

Все это привело к росту курса доллара на Московской бирже выше уровня 75 рублей за доллар. Однако 9 июля началась коррекция и цен на нефть и курса рубля. Нефть подорожала после выхода информации о снижении запасов нефти в США и решении китайского центробанка уменьшить норму резервирования для банков.

На текущей неделе коррекция, скорее всего, продолжится, и ее величина будет зависеть от хода переговоров ОПЕК+ с Объединенными Арабскими Эмиратами. В случае, если войну цен удастся предотвратить, курс доллара на Московской бирже может упасть еще на 0,5-1%.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Если сделанные прогнозы сбудутся, то курс доллара на БВФБ упадет за неделю на величину порядка 1%. Но если цены на нефть снова рухнут, возможен новый скачок курса.

Прогноз на понедельник 12 июля

Курс доллара на Московской бирже во второй половине пятницы 9 июля колебался в диапазоне 74,2-74,6 рубля, но в итоге не изменился и закрылся на уровне 74,36 рубля за доллар.

При этом курс евро на рынке форекс поднялся на 0,2% и достиг 1,1876 доллара.

В связи с такой динамикой курсов, можно ожидать, что на открытии торгов на БВФБ 12 июля курс доллара останется примерно на уровне пятницы 9 июля или немного снизиться.

Владимир Тарасов, belrynok.by

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