Ричард Брэнсон летит в космос: где смотреть онлайн-трансляцию запуска 10.07.2021, 11:36

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Историческое событие запланировано на завтра.

В воскресенье, 11 июля, компания Virgin Galactic, которая принадлежит Ричарду Брэнсону, совершит первый космический полет с полным экипажем. Одним из пассажиров будет и сам Брэнсон.

Бизнесмен решил стать одним из пассажиров корабля, чтобы оценить его комфорт, а также приспособленность к проведению космических исследований. Кроме него и двух пилотов, на борту корабля SpaceShip Unity 22 будут другие сотрудники Virgin Galactic.

Согласно плану, корабль отделится от носителя на высоте 16 километров и проведет в полете около двух часов. Всего на борту корабля может находиться шесть пассажиров, которые смогут наблюдать за Землей с высоты 100 километров и на несколько минут испытать состояние невесомости.

Где смотреть трансляцию запуска онлайн

Компания Virgin Galactic будет вести трансляцию на своем канале на YouTube, а также на Facebook-странице.

Старт полета запланирован на 16:00 11 июля, но его могут перенести из-за погодных условий.

Ранее сообщалось, что владелец компании Blue Origin Джефф Безос 20 июля полетит в космос вместе со своим братом Марком на корабле New Shepard.

Также с ними в космос отправится пока не назван человек, который выиграл билет на аукционе за 28 млн долларов, и 82-летняя американка Уэлли Фанк, которая в 1960-е годы была самой молодой выпускницей космической программы для женщин.

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