Видеофакт: Защитник Бабарико закончил свой рабочий день адвоката песней Бориса Гребенщикова 4 10.07.2021, 11:51

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«Совесть моя чиста».

9 июля 2021 года совет коллегии адвокатов утвердил решение дисциплинарной комиссии об исключении адвоката Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского из коллегии. Теперь он не может оказывать адвокатские услуги.

Сам Лаевский убежден, что вчера был его крайний, но не последний день работы адвокатом. Этот день он закончил песней Бориса Гребенщикова: «Но я пел, что пел, и хотя бы в том cовесть моя чиста».

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