Reuters: США отменили военную помощь для Гаити 3 10.07.2021, 12:10

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Запрос о введении войск аннулирован.

После убийства президента Гаити Жовенеля Моиза американский лидер Джо Байден пообещал стране помощь в сфере безопасности. Однако издание Reuters сообщает, что запрос уже отменен.

"Пока нет планов по оказанию военной помощи США", - сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Перед этим Гаити обращалось за помощью к США и ООН, пишет Reuters. Министр по выборам Матиаса Пьера рассказал, что этот вопрос обсудили временный премьер-министр республики Клод Джозеф и американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Также офис Джозефа отправил письмо в ООН. В нем говорилось о необходимости защитить главную инфраструктуру в республике.

"Мы были в ситуации, когда считали, что инфраструктура страны - порт, аэропорт и энергетическая инфраструктура - может быть целью", - пояснил Пьер.

После этого США вместе с Колумбией заявляли о направлении в Гаити подразделений полиции и разведки.

7 июля во время нападения преступников, которые пробрались в дом, погиб президент Гаити Жовенель Моиз. Первая леди также получила огнестрельное ранение. Некоторые СМИ сообщали, что она умерла через несколько часов после мужа. Сейчас официального подтверждения нет.

После этого в стране объявили военное положение и закрыли границы.

Через несколько часов начальник полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что удалось ликвидировать четверых подозреваемых в убийстве президента, еще двух - задержать.

Через некоторое время министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер заявил, что отряд наемников, которые убили президента Гаити, состоял из 26 человек. Шестеро людей, включая одного гражданина США, были арестованы, а еще семеро - убиты.

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