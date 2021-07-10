Reuters: США отменили военную помощь для Гаити

Reuters: США отменили военную помощь для Гаити3
- 10.07.2021, 12:10
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Запрос о введении войск аннулирован.
После убийства президента Гаити Жовенеля Моиза американский лидер Джо Байден пообещал стране помощь в сфере безопасности. Однако издание Reuters сообщает, что запрос уже отменен.
"Пока нет планов по оказанию военной помощи США", - сказал высокопоставленный чиновник администрации.
Перед этим Гаити обращалось за помощью к США и ООН, пишет Reuters. Министр по выборам Матиаса Пьера рассказал, что этот вопрос обсудили временный премьер-министр республики Клод Джозеф и американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Также офис Джозефа отправил письмо в ООН. В нем говорилось о необходимости защитить главную инфраструктуру в республике.
"Мы были в ситуации, когда считали, что инфраструктура страны - порт, аэропорт и энергетическая инфраструктура - может быть целью", - пояснил Пьер.
После этого США вместе с Колумбией заявляли о направлении в Гаити подразделений полиции и разведки.
7 июля во время нападения преступников, которые пробрались в дом, погиб президент Гаити Жовенель Моиз. Первая леди также получила огнестрельное ранение. Некоторые СМИ сообщали, что она умерла через несколько часов после мужа. Сейчас официального подтверждения нет.
После этого в стране объявили военное положение и закрыли границы.
Через несколько часов начальник полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что удалось ликвидировать четверых подозреваемых в убийстве президента, еще двух - задержать.
Через некоторое время министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер заявил, что отряд наемников, которые убили президента Гаити, состоял из 26 человек. Шестеро людей, включая одного гражданина США, были арестованы, а еще семеро - убиты.