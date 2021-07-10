За что казнили президента? 5 10.07.2021, 12:40

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Фото: ЕРА

История конфликта в пяти пунктах — от бананов до узурпации власти.

Гаити — беднейшая страна в Карибском регионе — 7 июля осталась без президента. О гибели лидера Гаити Жовенеля Моиза сообщил офис премьер-министра. Его убили в собственном доме. Это было уже второе покушение на 53-летнего главу государства.

Кому была выгодна смерть президента, которому оставалось досидеть на посту всего несколько месяцев? И что ждет страну, которая за последние полгода осталась без председателя Верховного суда, без парламента, без президента, но зато с двумя кандидатами на кресло премьера?

«Новая Газета» изучила факты, поговорила с экспертами и собрала ответы на главные вопросы.

Кто убил? Версия властей

Как утверждает полиция, около часа ночи 7 июля отряд из 28 вооруженных людей пробрался в частную резиденцию Моиза. По главе государства открыли огонь, от полученных ранений он скончался на месте. Власти Гаити отмечали, что киллеры говорили на испанском и английском языках, тогда как на острове говорят на французском или гаитянском креольском.

Под обстрел попала и первая леди Гаити — Мартин Мари Этьен Джозеф. Ее эвакуировали для лечения в Майами, США. Медики сообщают, что она жива, находится в критическом состоянии: пули попали в живот, в бедро и руки.

Шквал огня в резиденции Моиза был настолько мощным, что люди, живущие по соседству, сперва решили, что началось землетрясение.

Преступники, прихватив с собой в качестве заложников троих полицейских, скрылись с места преступления. Впрочем, вскоре их настигли силовики. Уже 9 июля глава Национальной полиции Гаити Леон Шарль отчитался о задержании 17 подозреваемых, причем 11 из них почему-то укрылись в посольстве Тайваня. Еще семеро убиты при задержании. Остальных силовики все еще ищут.

Всего в нападении на президента участвовали 28 человек, из них 26 — отставные военные из Колумбии, еще двое — граждане США гаитянского происхождения. Сейчас правоохранители допрашивают наемников. Журналистам местного издания Le Nouvelliste удалось пообщаться с мировым судьей Клеманом Ноэлем, который присутствовал при допросе подозреваемых. Он рассказал, что задержанные граждане США заявили, что они были переводчиками. По их словам, их наняли с целью «арестовать президента страны по поручению следователя». Оба сообщили, что нашли эту работу «в интернете».

В одном из автомобилей, который использовали злоумышленники, полицейские, по словам судьи, нашли оружие, боеприпасы, сервера камер наблюдения в резиденции президента, топоры, кусачки, а также чековую книжку на имя президента Моиза и наличные деньги.

После смерти президента в стране объявили двухнедельный траур и военное положение.

Кто еще мог быть причастен к убийству? Версии экспертов

Эксперты не ограничиваются одной версией, отвечая на вопрос о том, кто может стоять за убийством Моиза.

Несмотря на национальность задержанных подозреваемых, выводы о том, что за убийством могут стоять власти Колумбии, ошибочны, считают эксперты.

«Колумбийскому правительству убирать гаитянского президента совершенно незачем, у них нет конфликта интересов. В Колумбии достаточно профессиональная армия с десятками лет боевого опыта. То, что отставные колумбийские военные оказываются наемниками в той или иной части планеты, — это давняя история. Их нанимают, потому что они неплохо умеют выполнять свои задачи, в том числе и по ликвидации кого-то», — говорит профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец. По его мнению, боевиков мог нанять кто угодно, как гаитянцы, так и американцы.

Лидеры некоторых стран Центральной Америки сразу же после убийства заявили, что за ним тянется «американский след».

Хейфец считает такой вариант событий маловероятным. «Я вполне допускаю, что там может быть американский след. Но то, как это сейчас описывается, это очень странно. Что же они, полных непрофессионалов набрали?» — отметил он.

По его словам, информация о том, что убийцы говорили на испанском языке, могла указывать на возможную причастность к преступлению соседней Доминиканской Республики. Власти этой страны были недовольны правлением Моиза, так как Гаити на протяжении десятков лет остается источником нелегальной иммиграции. Впрочем, эксперт подверг сомнению уровень профессионализма доминиканских спецслужб и их способность убить президента соседней страны.

«Моиз пришел к власти по итогам выборов, на которых правомочность его избрания сразу ставилась под сомнение и оппозиции, и населения. Экзитполы сообщали, что он набрал втрое меньше заявленного. А человек, который не имеет легитимности при избрании, всегда имеет недовольных. Население было недовольно ухудшающимся положением, неспособностью властей что-либо сделать», — напомнил Хейфец, который считает, что организаторов убийства надо искать внутри страны, а не за ее пределами. Впрочем, он также отмечает, что жители гаитянских трущоб вряд ли могли купить тяжелое вооружение.

Руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Збигнев Ивановский также считает, что у политических оппонентов были мотивы убить главу государства из-за накопившихся претензий, так как в отношении покойного высказывали недовольство и университетские круги, и предприниматели, и оппозиционные партии.

«Возникли разногласия и относительно сроков президентского мандата: противники президента считают, что сроки его правления истекли 7 февраля 2021 года (через пять лет после аннулированных выборов 2015 года). Сам же Моиз утверждал, что его полномочия заканчиваются только в феврале 2022 года, через пять лет после непосредственного вступления в должность», — говорит ученый.

В феврале этого года состоялись массовые акции протеста с требованием отставки президента, а Моиз обвинил оппозицию в попытке государственного переворота с целью его убийства.

«Хотя отставка президента не состоялась, массовые протесты, руководимые оппозицией, свидетельствуют о росте недовольства населения и низком рейтинге главы государства», — добавил Ивановский.

Впрочем, ученый не исключает и чисто криминальной версии. «Резиденция президента была разграблена. Гаити — очень бедная страна с высоким уровнем насилия и преступности: за годы правления Моиза число убийств выросло на 200%. Там и наркотрафик, и многочисленные банды — одну из них, например, возглавляет бывший полицейский», — говорит он.

Гаити Моиза

Эксперты называют Гаити беднейшим государством в Западном полушарии. Страна, где сейчас живут более 10 млн граждан, стала первой среди освободившихся от колониальной зависимости более двух веков назад. Гаити также стала первой республикой, во главе которой оказался темнокожий — бывший раб Жан-Жак Дессалин. В ходе восстания местные буквально вырезали почти все белое население страны.

Однако воспользоваться независимостью граждане в полной мере не сумели: стихийные бедствия, отсутствие образования, нехватка навыков в сельском хозяйстве, проблемы с экологией, эпидемии, постоянные государственные перевороты и коррупция оставляют страну в состоянии перманентного экономического кризиса и голода.

Около 80% граждан Гаити живут за чертой бедности, 60% населения в день могут позволить себе потратить менее 2 долларов.

Две трети жителей выживают за счет рыбной ловли и сельского хозяйства.

Кто такой Жовенель Моиз

Моиз родился в семье простых рабочих: отец был фермером, мать — швеей. Со своей будущей женой он познакомился в университете.

У пары родились трое детей. После окончания учебы Моиз начал развивать свой бизнес: у него была банановая плантация и предприятие, поставляющее солнечную и ветровую энергию. Кандидатом на пост президента Моиз выдвинулся еще в 2015 году и выиграл выборы, однако оппозиция заявила о фальсификациях, в стране начались протесты. В итоге должность главы государства Моиз занял лишь в 2017 году — после повторного голосования. В ходе избирательной кампании будущий президент обещал положить конец коррупции и привлечь в страну инвестиции.

В итоге ему досталась страна, которая целый год прожила без лидера.

Спустя год после инаугурации на президента совершили первое покушение — во время церемонии по случаю годовщины смерти основателя республики Дессалина вооруженные мужчины обстреляли главу государства. Сам он почти не пострадал, однако трое его охранников получили серьезные ранения.

В последнее время Моиз все чаще подвергался критике со стороны оппонентов — его упрекали в стремлении к авторитаризму и отсутствии системных решений насущных проблем. Без внимания оппозиции не остался и проект конституционной реформы, которая бы усилила власть президента. В стране начали массовые протесты, сопровождающиеся насилием и гибелью манифестантов.

«Страна стала такой до покойного президента, это не его вина. Он не мог особо ничего сделать», — отмечает Виктор Хейфец.

С тем, что Моиз не был популярным политиком, согласен и руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Збигнев Ивановский.

«Моиза обвиняли в коррупции, репрессиях и авторитарных тенденциях. Деятельность парламента была приостановлена, премьер-министр назначается президентом. В результате фактически глава государства управлял страной на основе декретов», — отмечает эксперт.

Что будет дальше

Сразу же после смерти президента руководство страной взял на себя и.о. премьер-министра Клод Жозеф. Убийство президента он назвал «актом ненависти, бесчеловечности и варварства». По его словам, сейчас ситуация на Гаити находится под контролем. Трое детей Моиза уехали из страны. До результатов выборов, которые в лучшем случае состоятся не раньше осени, кресло главы государства занял Жозеф. И это не очень законное решение, считают эксперты.

Согласно конституции, объясняет Хейфец, в случае подобной ситуации обязанности президента должен исполнять председатель Верховного суда. Или же председатель парламента. Но он умер от коронавируса, а нового на его место назначить не успели; парламент в стране и вовсе распущен. В этой ситуации власть временно перешла к и.о. премьер-министра Клоду Жозефу. Но и тут есть проблемы.

Дело в том, что за два дня до убийства Моиз отправил Клода Жозефа и его правительство в отставку. На место экс-премьера назначен бывший министр социальных дел и труда Ариэль Анри. Но вступить в должность он не успел, и де-факто страной сейчас управляет Клод Жозеф. Именно его Виктор Хейфец называет явным бенефициаром сложившейся ситуации.

В свою очередь, 71-летний Ариэль Анри уверен, что управление страной должен взять на себя он. Решение ввести военное положение он считает ошибкой и призывает Клода Жозефа к переговорам. Эта неопределенность может привести к большей нестабильности в Гаити в преддверии выборов.

Что в дальнейшем ждет обезглавленное островное государство и сумеют ли премьеры договориться между собой, пока непонятно.

«Это Гаити: самая бедная, самая криминальная и самая коррумпированная страна региона, образно ее называют «латиноамериканским Сомали». Партии там слабые и фрагментированные, выборы редко бывают прозрачными, кандидатов на пост президента обычно больше десятка. Удастся ли провести запланированные на 26 сентября выборы и референдум по конституции и добиться стабилизации страны — пока неизвестно», — заключил Ивановский.

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