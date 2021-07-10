В России зафиксировали рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки 3 10.07.2021, 13:07

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Предыдущий был установлен 6 июля.

За последние 24 часа в России от последствий COVID-19 скончались 752 человека. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает РБК.

Это рекордный показатель за весь период пандемии. Предыдущий рекорд был установлен 6 июля. Тогда от коронавируса скончались 737 человек. В стране более 700 летальных исходов фиксируют на протяжении пяти дней подряд.

За минувшие сутки больше всего летальных исходов зафиксировали в Москве (108), Санкт-Петербурге (102), Нижегородской и Иркутской областях (по 28), Краснодарском крае (22) и Ростовской области (21).

Общее число смертей, по данным штаба, достигло 142 253. Больше всего с начала распространения инфекции их зафиксировали в Москве (23 538), Санкт-Петербурге (17 392) и Московской области (6707). В своей статистике штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

Данные оперативного штаба по смертям отличаются от данных Росстата, который только с апреля прошлого года по апрель текущего насчитал 270 тыс. летальных исходов. Разница связана с методологией подсчета: Росстат включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.

Общее число инфицированных в стране достигло 5 млн 758 тыс. 300 человек, из них более 5,1 млн вылечились. За минувшие сутки случаи инфицирования зарегистрировали во всех 85 регионах России. Больше всего заболевших оказалось в Москве (5694), Подмосковье (2487), Санкт-Петербурге (1978), в Нижегородской (527) и Воронежской (423) областях, а также Красноярском крае (401).

Смертность в России в июне 2021 года, по оперативным данным, выросла на 13,9% по сравнению с июнем прошлого года, что связано с резким подъемом заболеваемости новым штаммом коронавируса «дельта», сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

В июне 2020 года, по данным Росстата, всего в стране умерли почти 162,8 тыс. человек. Это значит, что исходя из показателя роста, названного Голиковой, в минувшем июне могли скончаться более 185 тыс. человек. Это близко к показателю общей смертности в марте этого года (191,3 тыс. человек).

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