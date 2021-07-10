Илья Шкурин оформил арендное соглашение с киевским «Динамо» 1 10.07.2021, 13:09

Белорусский форвард будет выступать за клуб до окончания сезона-2021/22.

Белорусский форвард Илья Шкурин будет выступать за киевское «Динамо» до окончания сезона-2021/22.

Об этом сообщает пресс-служба ПФК ЦСКА.

Киевский клуб оформил арендное соглашение с правом выкупа. Шкурин отправится с командой на сбор в Швейцарию, который начнется завтра.

«Динамо» пришлось искать нового форварда, учитывая ситуацию с Артемом Бесединым, который из-за травмы выбыл из строя ориентировочно на полгода.

Шкурин перешел в стан ЦСКА в январе 2020 года. В минувшем сезоне РПЛ он сыграл девять матчей, в которых забил три гола.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».