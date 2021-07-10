закрыть
10 июля 2021, суббота, 14:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Страх забастовки и санкций терзают назначенцев на «Гродно-Азоте»

  • 10.07.2021, 13:45
  • 3,194
«Страх забастовки и санкций терзают назначенцев на «Гродно-Азоте»
Фото: ТАСС

Это еще раз показывает силу рабочего класса и беспомощность лукашистов.

Читатели сайта Charter97.org рассказал о ситуации на ОАО «Гродно-Азот»:

— Похоже, страх забастовки и санкции скоро доконают новоназначенцев на ОАО «Гродно Азот».

После недавних событий, а именно, остановки цехов и утечки аммиака, Метла (директор предприятия Игорь Ляшенко, – ред.) истерично приказал главному инженеру разобраться со стачкомом который опубликовал данную информацию и при этом привлечь на помощь сотрудников КГБ.

Как сообщает читатель, «в заводоуправлении, даже не понимают, с кем разбираться, потому как для них БНП и стачком является одним и тем же».

Источник сайта Charter97.org считает, что администрация предприятия бессильна против рабочего класса:

— И снова самострел! Одному сотруднику, которому ранее не продлили контракт, настойчиво предлагают вернутся. Сообщается, что крайне не хватает персонала на производстве. По разговорам рабочих, даже начальник цеха КИПиА в выходной день будет дежурным слесарем службы одного из цехов.

Это еще раз показывает силу рабочего класса и их беспомощность. Это доказывает, что есть вещи, которым они просто не могут противостоять.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочий, выключай рубильник!
Рабочий, выключай рубильник! Артем Черников
Лайфхак для отпускника
Лайфхак для отпускника Ирина Халип
Белорус, отдохни!
Белорус, отдохни! Наталья Радина
Совет БОР: Забастовка — единственный выход
Совет БОР: Забастовка — единственный выход