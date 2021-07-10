«Страх забастовки и санкций терзают назначенцев на «Гродно-Азоте» 10.07.2021, 13:45

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Фото: ТАСС

Это еще раз показывает силу рабочего класса и беспомощность лукашистов.

Читатели сайта Charter97.org рассказал о ситуации на ОАО «Гродно-Азот»:

— Похоже, страх забастовки и санкции скоро доконают новоназначенцев на ОАО «Гродно Азот».

После недавних событий, а именно, остановки цехов и утечки аммиака, Метла (директор предприятия Игорь Ляшенко, – ред.) истерично приказал главному инженеру разобраться со стачкомом который опубликовал данную информацию и при этом привлечь на помощь сотрудников КГБ.

Как сообщает читатель, «в заводоуправлении, даже не понимают, с кем разбираться, потому как для них БНП и стачком является одним и тем же».

Источник сайта Charter97.org считает, что администрация предприятия бессильна против рабочего класса:

— И снова самострел! Одному сотруднику, которому ранее не продлили контракт, настойчиво предлагают вернутся. Сообщается, что крайне не хватает персонала на производстве. По разговорам рабочих, даже начальник цеха КИПиА в выходной день будет дежурным слесарем службы одного из цехов.

Это еще раз показывает силу рабочего класса и их беспомощность. Это доказывает, что есть вещи, которым они просто не могут противостоять.

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