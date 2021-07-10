Британская заначка: куда девается золото кремлевских лепреконов Сергей Ильченко, «Деловая столица»

10.07.2021, 13:51

1,796

Что означают маневры Центробанка России с золотым запасом и валютными резервами.

Текущая информация о покупках и продажах Россией золота противоречива только на первый взгляд. Все сразу становится на свои места, если вспомнить о том, что и золото, и Россия бывают двух видов.

Золото может быть реальным металлом, который можно взять в руку и перевезти с места на место. Но может быть и правом собственности на некоторое количество золота, хранящегося где угодно, или даже только в виде обязательства выдать владельцу по первому требованию стоимость, эквивалентную этому количеству золота в любой валюте по текущему курсу. В свою очередь, Россия может рассматриваться как физическая территория, обнесенная по периметру колючей проволокой, в центре которой стоят памятники Путину и Сталину, и воткнуты портреты чьих-то дедов на палках. Но Россией можно назвать и совокупность прав на различные объекты собственности, разбросанные по всему миру, и контролируемую из Кремля. Стоит лишь принять во внимание эту двойственность, как ситуация становится вполне прозрачной.

Физическое золото

Россия входит в тройку мировых лидеров по добыче золота, занимая в ней второе место, после Китая и перед Австралией. При этом оба разрыва склонны к сокращению: Китай за прошлый, 2020 год добыл 368,3 тонны золота против 383 тонн в позапрошлом. Россия вырвалась вперед, на второе место, опередив Австралию и добыв 331,1 тонны против австралийских 327,8, но Австралия быстро наращивает добычу, и, возможно, уже в этом году возьмет реванш. Все три страны сильно опережают остальных золотодобытчиков из первой десятки, где на четвертом месте — США, добывшие за прошлый год 190,2 тонны, а на десятом — Индонезия, добывшая 100,9 тонн.

Крупнейшим покупателем российского золота у его добытчиков является правительство России, которое покупает около двух третей от общего объема добычи. Здесь уместно напомнить, что физическое золото – не только способ инвестирования средств, но и сырье для микроэлектронной промышленности. Крупнейшими странами-импортерами золота для такого потребления выступают Китай и Индия.

Продажи

В 2019 году Россия в восемь раз увеличила продажи за рубеж физического золота, доведя его до $5,74 млрд в долларовом исчислении. При этом 93% от всего экспорта было вывезено в Великобританию, что составило 113,5 тонн. Остальное купили 12 стран, включая Казахстан и Швейцарию. Для сравнения: в 2018 году Великобритания купила у России физического золота на $433 млн (10,4 т.)

Таким образом, золото стало крупнейшей статьей российского товарного экспорта в Великобританию — больше, чем закупки нефти и нефтепродуктов, составившие в сумме около $3,4 млрд. Помимо золота Россия также увеличила экспорт в Великобританию платины (в два раза, до $936 млн) и серебра (в 2,5 раза, до $100 млн).

Куда ушло золото физически, после его отгрузки, и где оно хранится, отследить сложно. Зато с покупателями все обстоит очень интересно: закупки российского золота британскими резидентами в 2019 году составили не более $501 млн.

При этом, по итогам 2019 года запасы драгоценных металлов в хранилищах российских банков достигли рекордного значения за последние пять лет — свыше 92 тонн в золотом эквиваленте. То есть, речь идет не только о золоте, но обо всех драгметаллах в пересчете на стоимость золота. Но только в Великобританию, и только золота ушло, как мы помним, 113,5 тонн.

В 2020 году экспорт физического золота вырос еще сильнее, составив $18,5 млрд. Причем, ЦБ РФ с апреля прекратил закупать его в свои резервы, а правительство стало выдавать золотодобытчикам генеральные, а не разовые, как обычно, лицензии на экспорт, открыв дорогу к вывозу почти всего золота, которое добывалось в России. Валютная выручка должна была компенсировать обвал рынка углеводородов, наступивший из-за пандемического шока.

Помимо металлов увеличился и вывоз зерна. Тем не менее, полностью заменить нефтегазовый экспорт эти товары не смогли, и России приходилось сокращать импорт, хотя сделать это было непросто: от иностранного сырья, оборудования и электроники зависят не только потребительский рынок, но и стратегические отрасли, от авиапрома и добывающей промышленности до производства еды и лекарств. В ход пошли даже зарубежные резервы банков: в третьем квартале 2020-го они перевели в страну $8,7 млрд долларов, которые хранили на зарубежных счетах.

В 2021 году Центробанк России продолжил снижать количество физического золота в своем резерве. Всего за первые четыре месяца 2021 года (более свежих данных нет) экспорт золота из России составил 79,6 тонны, на $4,5 млрд, и, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос в натуральном выражении на 9%. Основной страной-получателем физического золота по-прежнему оставалась Великобритания. Это не удивительно, поскольку Лондон является мировым хабом по обороту и хранению драгметаллов. Но из статистики нельзя получить информацию ни о приобретателях золота, ни о том, остается ли оно в британских хранилищах или отправляется в другие страны.

Покупки

Тут возникает вопрос о том, куда тратилась выручка от проданного золота. Вся ли она расходовалась на текущие нужды – или частично резервировалась. И, если резервировалась, то в каком виде?

Как обычно, непотраченная часть выручки аккумулировалась в валюте, в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Но состав валютной корзины в 2021 году стал меняться. Минфин РФ избавился от долларов и вдвое сократил в своих резервах долю британских фунтов, конвертировав их в юани, евро и … в золото. Но не в физическое золото, а в договорное, в виде записи о праве собственности. Эти конверсионные операции были завершены к началу июля, причем Минфин прямо говорил об их цели: переход на валюты с наименьшими санкционными рисками. При этом, договорное золото в составе ФНБ стало новшеством — раньше его там не было.

Сейчас доля золота в безналичной форме достигла в ФНБ 20,2%, долларов США не стало вовсе, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно. Еще 4,7% хранятся в японских иенах. Ранее доллары США составляли около 35% ликвидных активов ФНБ. В планах – увеличение доли безналичного золота.

Что это означает

Картина довольно очевидна: из России по максимуму выводят финансовые средства.

Важно: Боярский бунт. Как чиновничья вертикаль осмелилась перечить Путину

Стратегически это отвечает ее реорганизации в рамках проекта "две России — один Кремль". Но реализация этого проекта создает для Украины очевидные тактические риски. Похоже на то, что из "внутренней России" спешно удаляют все, что только возможно, максимально "облегчая" ее перед будущей войной.

Впрочем, и без войны вариантов у Кремля остается немного. Годовой показатель инфляции в мае вырос до 6,02% при ключевой ставке в 5% годовых, с уже заявленным повышением до 5,5%. Кредитная задолженность физических лиц перед российскими банками на 1 мая 2021 года достигла 21,7 трлн рублей, причем рост долгов россиян за первые четыре месяца 2021 года составил 8,4% этой суммы, что почти на 40% выше темпов официальной инфляции. Попросту говоря, малоимущие россияне, которых абсолютное большинство, в 2021 году беднеют быстрее, чем богатеют имущие.

В сумме с уже наступившими последствиями санкций это дает неизбежный дефолт, который может быть прикрыт очередной авантюрой, и под который могут быть предприняты внутриполитические действия, трудновыполнимые в обычной ситуации. Вполне вероятный сценарий — поглощение Беларуси сразу после выборов в ГД, которые запланированы на 17-19 сентября, возможно в сочетании с новой эскалацией войны против Украины. Непосредственно перед этим будет вычерпан ФНБ, средства из которого перейдут к группе еще не засвеченных "кошельков Путина".

Военные действия, казенные восторги от "объединения двух славянских народов" и новый пакет формальных санкций дадут возможность увести в тень все вопросы по фальсификации выборов и отменить конвертируемость рубля, вернув его к советскому "деревянному" состоянию. Под этот возврат будет списана и часть долгов населения, что обеспечит дополнительную поддержку Путина в низах российского общества. Следующим шагом станет поэтапный запрет для простых граждан на владение иностранной валютой. После этого "внутренняя Россия", наконец, наглухо замкнется по образцу КНДР, поддерживая отношения с "внешней" через заранее выстроенные экономические схемы в ЕС, через ряд постсоветских государств, а также через Китай. И тогда давняя мечта "коллективного Путина" о восстановлении СССР, хотя бы частичном, воплотится, наконец, в реальность.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».