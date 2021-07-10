Pfizer и BioNTech разработали вакцину против дельта-штамма COVID-19 10.07.2021, 14:07

Третья инъекция препарата обеспечивает «наивысший уровень» защиты от всех известных в настоящее время вариантов коронавируса.

Pfizer совместно с BioNTech разрабатывают бустерную (усиливающую эффект) вакцину против COVID-19, говорится в официальном заявлении фармацевтических компаний. Новый препарат предназначен для борьбы против дельта-штамма коронавируса, получившего распространение почти в 100 странах мира.

Как отмечается в заявлении, третья инъекция нынешней двухкомпонентной вакцины совместных компаний способна обеспечить «наивысший уровень» защиты от всех известных в настоящее время вариантов COVID-19, включая дельта-штамм. Однако они «сохраняют бдительность» и разрабатывают обновленную версию препарата, отмечают ученые.

«Как видно из реальных данных, опубликованных Министерством здравоохранения Израиля, эффективность вакцины снизилась через шесть месяцев после вакцинации, в то время как вариант «Дельта» становится доминирующим в стране»,— добавляется в сообщении фармкомпаний.

Клинические исследования препарата могут начаться уже в августе при условии получения одобрения регулирующих органов.

Ранее медицинские регуляторы США отвергли предложение Pfizer и BioNTech о вакцинации населения дополнительными дозами препаратов от коронавируса.

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