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В Европарламенте обсудят возможность помочь независимым СМИ в Беларуси

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  • 10.07.2021, 14:22
В Европарламенте обсудят возможность помочь независимым СМИ в Беларуси

Слушания по ситуации в нашей стране назначены на 12 июля.

В Европарламенте 12 июля пройдет обсуждение ситуации с независимыми СМИ в Беларуси. Будет рассмотрена возможность оказать поддержку независимым СМИ со стороны ЕС и международного сообщества. Также оперативная и долгосрочная поддержка будет оказана белорусским негосударственным медиа и журналистам-расследователям, сообщает «Еврорадио».

Напомним, за последние несколько дней в редакциях и дома у независимых журналистов было проведено более десятка обысков, задержано не менее 15-ти представителей медиасферы и активистов. После обысков, некоторые журналисты покинули Беларусь.

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