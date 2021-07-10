Администратор «Лиды для жизни»: Российские силовики не понимали уровня жестокости белорусских коллег 2 10.07.2021, 14:40

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История белоруса, прожившего 19 лет в РФ.

Администратора телеграмм-чата «Лида для жизни» Николая Давидчика задержали российские силовики 17 марта по требованию прокуратуры Беларуси. На родине его обвинили в грубом нарушении общественного порядка (cт. 342 УК) и потребовали экстрадиции. 18 марта Давидчику избрали меру пресечения и отправили в СИЗО.

Он рассказал «Белсату», как до него добрались белорусские силовики с помощью своих российских коллег:

«Когда наши (белорусские силовики) знают, где находится белорус в России, они присылают запрос в ФСБ и те без особых хлопот ловят человека. Когда меня поймали на улице, а тогда не было такого брутального задержания, как наши проводили, тогда была деликатная коммуникация. Сначала они ко мне так серьезно относились, я был для них радикально-террористически настроен. А во время разговора они уже начинают понимать, что я обычный человек», – вспоминает Давидчик.

Он рассказал, что россияне даже шутили с Николаем, предлагали его поснимать на фоне герба в белорусской традиции видео, которые делают силовики.

«Красной нитью через всю мою коммуникацию с российскими силовиками проходило то, что они не понимали того уровня жестокости, которую проявляли их белорусские коллеги. Если раньше российская пропаганда использовала «Хотите как в Украине?», то пугали переворотом.

А я у нескольких человек, у полицейского, у сотрудников тюрьмы слышал «Что, хотите как в Беларуси?», – отметил Давидчик.

Несмотря на, так сказать, дружелюбное отношение силовиков в России Давидчику пришлось провести полтора месяца за решеткой.

«Согласно договору 93-го года Россия и Беларусь должны выдавать друг другу людей, которые объявлены в розыск. Но мне сама прокурор говорила, что она имеет намерение отпустить меня под домашний арест или присудить штраф. Но потом пришел сотрудник полиции и сказал, что по запросу прокуратуры Беларуси отпускать ни в коем случае нельзя», – рассказал политический беженец.

Он вспомнил, что готовился к такому же ужасу, как и в белорусских ИВС, но в камере имел матрас, чистое белье и адекватное отношение сотрудников МВД. После освобождения Николай решил бежать из России.

«Мне сообщили люди, у которых были связные среди силовиков Беларуси, что надо срочно уезжать, потому что с меня не слезут», – поделился беженец.

Сейчас он находится в безопасности в Польше и продолжает свою деятельность:

«Я понимаю, что на родину мне дороги нет, пока мы не уберем режим. Я хоть и прожил 19 лет в России, но всегда имел желание вернуться в родную Беларусь».

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