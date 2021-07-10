Диетологи рассказали, что полезнее для здоровья: сало или сливочное масло 4 10.07.2021, 14:55

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Названо также оптимальное количество жирной пищи в пересчете на массу тела человека.

Известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала, что жиры человеческому организму нужны обязательно. Они должны присутствовать в питании. Сало относится к тем полезным жирам, которые человек должен употреблять, сообщает u-news.com.ua.

По своей биологической ценности сало лучше, чем сливочное масло. Все зависит от количества.

Количество жира, которое нужно организму человека, составляет 1 грамм сала на 1 кг массы тела: "Если, предположим, кушать сало каждый день по 20-30 граммов максимум - это покроет потребность в жирах природного происхождения". Но 30 граммов жира в день - это очень мало. Изо дня в день состав рациона человека меняется: если мы кушаем какой-либо другой жирный продукт, то от сала, конечно, можно отказаться.

"Итак, в нормальном питании месту салу - есть. А когда мы пытаемся из нормального питания убрать половину продуктов, которые обеспечивают организм необходимыми веществами, мы приносим только вред. Если мы не даем организму все необходимое, организм замедляет свои обменные процессы и человек, наоборот, поправляется. Поэтому, любители сала, кушайте его на здоровье! Но помните о здравом количестве", - подытожила диетолог.

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