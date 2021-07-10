В Беларуси обновлены девять температурных рекордов 10.07.2021, 15:00

Теплее всего было в Могилеве.

Девять температурных рекордов зафиксировано на белорусских метеостанциях 9 июля, во второй день нового жаркого периода, свидетельствует проведенный naviny.online сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

В Березинском заповеднике воздух прогрелся до 33,1 градуса выше нуля (было 31,9 в 2006 году), в Витебске — до 32,6 (32,2 в 1996-м), Вилейке — до 32,5 (32,2 в 2006-м), Слуцке — до 32,5 (30,8 в 2006-м), Лепеле — также до 32,5 (32,2 в 1996-м). Обновились локальные максимумы дня в Ивацевичах — 32,2 (31,9 в 2006 году), Нарочи — 31,6 (31,1 в 2006-м), на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе — 31,1 (30,4 в том же 2006 году) и в Мстиславле —30,2 (29,4 в 2012-м).

Теплее всего было в Могилеве — 33,2 градуса, однако здесь рекорд устоял (33,5 в 1996 году). Абсолютный экстремум дня — 35,7 градуса в Березино в 1954 году.

Накануне, 8 июля, были перекрыты максимумы температур в Жлобине, Могилеве, Полоцке, Сенно, Лепеле, Орше и Горках.

В первый период аномально жаркой погоды (19—26 июня) было переписано 188 локальных рекордов дня, 80 рекордов месяца и два рекорда за весь период метеонаблюдений. Еще пять локальных рекордов было отмечено 30 июня.

По информации Минздрава, с 21 июня с тепловым ударом в медучреждения обратился 191 человек, 47 из них госпитализировано. Среди пострадавших было 62 ребенка (21 госпитализирован) и 129 взрослых (26).

Ожидается, что нынешняя жара сохранится до середины следующей недели.

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