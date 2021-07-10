Как белорусам не платить транспортный налог 1 10.07.2021, 15:06

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В некоторых случаях есть «лазейки».

Начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский дал ответы на самые популярные вопросы белорусов об оплате транспортного налога, а также рассказал, кого и в каких случаях освободят от оплаты.

Вместо госпошлины за прохождение техосмотра в Беларуси введен транспортный налог; за полгода с момента нововведения у белорусских автомобилистов вопросов меньше не стало ― в какие сроки надо платить новый налог, как рассчитываются суммы и кто может избежать выплат, пишет сайт «БП».

С 1 января 2021 года введен транспортный налог, плательщиками которого являются организации и физические лица, в том числе, зарегистрированные в качестве ИП. Одновременно с начала года отменена госпошлина, которую ранее взимали за выдачу разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, или «госпошлина за техосмотр», как ее обычно именовали в народе, напомнил представитель налогового ведомства.

«Налоговым кодексом предусмотрены различные основания, при которых необходимо уплачивать и в каких случаях можно не уплачивать. Основной случай, когда можно не уплачивать транспортный налог ― это в отношении транспортных средств, выпущенных до 1 января 1992 года, это очень важное послабление. То есть все транспортные средства, которые выпущены до этого периода, по ним никогда не потребуется уплачивать транспортный налог», ― сказал Ковалевский.

Кто не будет платить налог

Есть различные льготы, к примеру, для стимулирования развития электротранспорта в Беларуси. Так, до конца 2025 года от выплаты транспортного налога освобождаются транспортные средства с электродвигателями.

Есть также ряд социальных послаблений, к примеру, ставка транспортного налога уменьшается вдвое для пенсионеров и инвалидов I и II групп, и на четверть транспортный налог станет меньше для инвалидов III группы, сообщил специалист.

Как платить транспортный налог

«Транспортный налог оплачивается на основании извещения налогового органа. Единственный нюанс в том, что текущий год ― переходный от старой схемы к новой, поэтому в текущем году авансовый платеж по транспортному налогу оплатят только те, у кого на 1 января 2021 года не было получено разрешение на допуск, за который была уплачена госпошлина», ― подчеркнул Ковалевский.

Автовладельцы, у которых была уплачена госпошлина, авансовый платеж в этом году не платят, подчеркнул представитель МНС.

Те, у кого на 1 января не было госпошлины, оплатят авансовый платеж. Он уплачивается в фиксированной сумме – 29 рублей за автомобиль, и 20 рублей за прицепы и мотоциклы. А уже в следующем году все плательщики произведут доплату до общеустановленных ставок, добавил Ковалевский.

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