В Беларуси обновили список пляжей, на которых сейчас нельзя купаться
- 10.07.2021, 15:30
Информация для тех, кто идет в отпуск.
Как сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 3 по 8 июля обследовали 341 зону рекреации по всей стране. Взято 780 проб воды, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 34 пробы по микробиологическим и 5 проб по санитарно-химическим показателям, пишет onliner.by.
На основании результатов лабораторного контроля по состоянию на 9 июля соответствующим органам и субъектам хозяйствования были внесены предложения по ограничению купания на некоторых пляжах.
Ограничение купания для детей в зонах рекреации
Брестская область:
центральный пляж озера Олтушское в д. Олтуш Малоритского района.
Гомельская область:
пляж «Каскад-1» по ул. П. Бровки (со стороны ул. Каменщикова) г. Гомеля;
пляж на водоеме в д. Александровка Жлобинского района.
Минская область:
пляжная зона водоема в д. Саковичи Солигорского района;
зона отдыха на реке Случь в районе 11-го городка по ул. Социалистической г. Слуцка;
зона отдыха на водохранилище Рудня в д. Рудня Слуцкого района.
Могилевская область:
пляж на реке Днепр, д. Полыковичи Могилевского района.
Приостановление купания детей и взрослых с возможностью занятия водными видами спорта
Гомельская область:
городской пляж на реке Днепр в парке культуры и отдыха «Приднепровский» в г. Жлобин.
Гродненская область:
зоны отдыха на озере Свитязь Новогрудского района.
Запрещение купания детей и взрослых, занятий водными видами спорта
Гомельская область:
городской пруд в г. Калинковичи.
Гродненская область:
зоны отдыха на озере Юбилейное в г. Гродно.
Могилевская область:
пляж на реке Бася по ул. Верхнеяловской, г. Чаусы;
пляж №1 «Центральный», г. Бобруйск;
пляж №2 в микрорайоне №6, г. Бобруйск;
пляж ДУП «Санаторий им. Ленина», г. Бобруйск;
пляж санатория «Шинник», г. Бобруйск;
пляж Гребеневского водохранилища, г. Могилев;
городской пляж реки Днепр, г. Могилев;
пляж Печерского озера, г. Могилев;
пляж Вильчицкого водохранилища, д. Вильчицы Могилевского района.