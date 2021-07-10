В Беларуси обновили список пляжей, на которых сейчас нельзя купаться 10.07.2021, 15:30

Информация для тех, кто идет в отпуск.

Как сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 3 по 8 июля обследовали 341 зону рекреации по всей стране. Взято 780 проб воды, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 34 пробы по микробиологическим и 5 проб по санитарно-химическим показателям, пишет onliner.by.

На основании результатов лабораторного контроля по состоянию на 9 июля соответствующим органам и субъектам хозяйствования были внесены предложения по ограничению купания на некоторых пляжах.

Ограничение купания для детей в зонах рекреации

Брестская область:

центральный пляж озера Олтушское в д. Олтуш Малоритского района.

Гомельская область:

пляж «Каскад-1» по ул. П. Бровки (со стороны ул. Каменщикова) г. Гомеля;

пляж на водоеме в д. Александровка Жлобинского района.

Минская область:

пляжная зона водоема в д. Саковичи Солигорского района;

зона отдыха на реке Случь в районе 11-го городка по ул. Социалистической г. Слуцка;

зона отдыха на водохранилище Рудня в д. Рудня Слуцкого района.

Могилевская область:

пляж на реке Днепр, д. Полыковичи Могилевского района.

Приостановление купания детей и взрослых с возможностью занятия водными видами спорта

Гомельская область:

городской пляж на реке Днепр в парке культуры и отдыха «Приднепровский» в г. Жлобин.

Гродненская область:

зоны отдыха на озере Свитязь Новогрудского района.

Запрещение купания детей и взрослых, занятий водными видами спорта

Гомельская область:

городской пруд в г. Калинковичи.

Гродненская область:

зоны отдыха на озере Юбилейное в г. Гродно.

Могилевская область:

пляж на реке Бася по ул. Верхнеяловской, г. Чаусы;

пляж №1 «Центральный», г. Бобруйск;

пляж №2 в микрорайоне №6, г. Бобруйск;

пляж ДУП «Санаторий им. Ленина», г. Бобруйск;

пляж санатория «Шинник», г. Бобруйск;

пляж Гребеневского водохранилища, г. Могилев;

городской пляж реки Днепр, г. Могилев;

пляж Печерского озера, г. Могилев;

пляж Вильчицкого водохранилища, д. Вильчицы Могилевского района.

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