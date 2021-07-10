Крупный капитал выводит свои деньги из рынка акций РФ 10.07.2021, 15:38

За неделю фонды сбросили на МосБирже бумаги на 150 миллионов долларов.

За неделю фонды, покупающие исключительно Россию, сбросили на МосБирже бумаги на 150 млн долларов, подсчитали аналитики BCS Global Markets, пишет сайт sprotyv.info.

Оттоки пришлись в основном на фонды с активными управлением — они стремятся на выход вторую неделю подряд, и за это время вывели 200 млн долларов, что стало худшим результатом для российского рынка с панического обвала в марте 2020 года.

Этой распродажей рынок обязан крупному европейскому фонду — SEB, отмечает главный стратег BCS GM.

Речь идет шведской финансовой группе, основанной в XIX веке, которая имеет активы на 2,6 триллиона крон и управляет средствами частных и институциональных инвесторов на 65 млрд евро.

Ориентированный на Россию фонд SEB имеет 9,4 млрд евро капитализации, или 872 млрд рублей по текущему курсу.

Его портфель, в отличие от индексных фондов, не сконцентрирован на нефтегазовых компаниях и показывает 10,3% доходности с начала года.

Сброс акций SEB мог состояться в рамках внутренней реструктуризации активов шведской группы — часть средств, вероятно, перешла в фонд кампаний малой капитализации из Восточной Европы (SEB Eastern Europe Small Cap), который за неделю получил 225 млн долларов притока.

Чистый отток иностранного капитала с российского рынка акций за неделю составил 4 млн долларов.

Без притока иностранного капитала российские фондовые индексы застыли после ралли, которое продолжалось с начала апреля. Инвесторы устремились в защитные активы и прежде всего американские гособлигации.

«Новая волна COVID-19 может замедлить российскую экономику, при этом отсутствие соглашения от ОПЕК+ не оказывает поддержку нефтяным котировкам — мы ожидаем, что ближайшие несколько недель будут непростыми для российского рынка акций», — предупреждает эксперт.

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