Как уроженка Витебска популяризирует в Израиле Беларусь с помощью «Пагоні» 10.07.2021, 15:45

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История Натальи Василевич.

Белоруска Наталья Василевич популяризирует в Израиле культуру своей страны через имбирные пряники, передает «Белсат». Сладости она начала выпекать во время карантина, когда потеряла работу из-за COVID-19. Позже пришла мысль делать пряники с белорусским орнаментом, а еще позже придумала «пряничную акцию».

До переезда в Израиль Наталья жила в Витебске и до сих пор вспоминает родной город с трепетом. Переезд в Израиль стал для нее испытанием. Но все трудности можно пережить, если есть на кого опереться. Специально для журналистов Наталья начала очередную партию пряников. На вкусные белорусские пряники к Илье и Наталье пожаловал их израильский сосед.

– Смотри, это пряник с флагом!

– Да, я это помню! Это рыцарь. А есть ли еще зубр?

– Да, есть. Так здорово, что ты это знаешь.

– Я читал книгу о тевтонских рыцарях. Это все символы оппозиции. Да?

– Да.

– Я не очень много знаю о Беларуси. Знаю только, что она в центре Европы.

– Что ты пожелаешь белорусам?

– Чтобы им лучше жилось! И чтобы у них было больше демократии.

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