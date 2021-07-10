«Имейте в виду, что забастовки работников транспорта всегда были одними из самых эффективных» 2 10.07.2021, 16:17

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Присоединяйтесь к «Белорусскому объединению рабочих», готовьтесь к стачке.

22 тысячи рублей. Такую сумму «Минсктранс» требует у осужденных политзаключенных за «перекрытие дорог» в ночь с 10 на 11 августа возле «Риги».

К слову, это не единичные случаи, так как предприятие уже неоднократно требовало компенсации с политических заключённых, пишет телеграм-канал «Менск разам».

Отметим, что транспорт, как и другие социальные услуги, во многом финансируется из бюджета, формируемого за счёт наших с вами налогов. В ряде европейских стран и городов общественный транспорт и вовсе бесплатный.

Если Минсктранс решил нанести удар по нашим заключённым соратникам, то давайте нанесём удар в ответ. Пусть эти деньги не попадут им в карман.

Что нужно делать?

- пересаживайтесь на велосипеды и самокаты - нынче это популярно и инфраструктура позволяет;

- если нет особой нужды, то лучше прогуляйтесь пешком - полезно для здоровья;

- по возможности старайтесь не платить за проезд;

- если купили талон, то при выходе передайте входящим пассажирам.

Наша сила в солидарности!

Кстати, работники транспорта, имейте в виду, что забастовки транспортников всегда были одними из самых эффективных.

Присоединяйтесь к БОР, готовьтесь к стачке.

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