«Имейте в виду, что забастовки работников транспорта всегда были одними из самых эффективных»2
- 10.07.2021, 16:17
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Присоединяйтесь к «Белорусскому объединению рабочих», готовьтесь к стачке.
22 тысячи рублей. Такую сумму «Минсктранс» требует у осужденных политзаключенных за «перекрытие дорог» в ночь с 10 на 11 августа возле «Риги».
К слову, это не единичные случаи, так как предприятие уже неоднократно требовало компенсации с политических заключённых, пишет телеграм-канал «Менск разам».
Отметим, что транспорт, как и другие социальные услуги, во многом финансируется из бюджета, формируемого за счёт наших с вами налогов. В ряде европейских стран и городов общественный транспорт и вовсе бесплатный.
Если Минсктранс решил нанести удар по нашим заключённым соратникам, то давайте нанесём удар в ответ. Пусть эти деньги не попадут им в карман.
Что нужно делать?
- пересаживайтесь на велосипеды и самокаты - нынче это популярно и инфраструктура позволяет;
- если нет особой нужды, то лучше прогуляйтесь пешком - полезно для здоровья;
- по возможности старайтесь не платить за проезд;
- если купили талон, то при выходе передайте входящим пассажирам.
Наша сила в солидарности!
Кстати, работники транспорта, имейте в виду, что забастовки транспортников всегда были одними из самых эффективных.
Присоединяйтесь к БОР, готовьтесь к стачке.