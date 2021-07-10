В Донецке загорелись склады после обстрела боевиками РФ

В Донецке загорелись склады после обстрела боевиками РФ1
- 10.07.2021, 16:20
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Сразу после начала пожара подъехать к складам было невозможно, его не могли начать тушить.
В оккупированном Донецке в результате сильного артиллерийского обстрела незаконными вооруженными формированиями загорелись склады. Об этом сообщают на сайте Восточный вариант, пишет sprotyv.info.
Это случилось в селе Сигнальное, которое расположено недалеко от оккупированной Еленовки, в ночь на сегодня, 10 июля. Сразу после начала пожара подъехать к складам было невозможно, склад не могли начать тушить.
По словам жителей Донецка, обстрел вели члены незаконных вооруженных формирований. Они стреляли из Петровского района, и пожар на складах может быть результатом обстрелов НВФ. «С Петровки было слышно, как от нас стреляли», — пишут дончане.