В Черном море закончились крупные американо-украинские учения Sea Breeze 2 10.07.2021, 16:59

В них задействовали 5 тысяч военных из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров Альянса.

В Черном море завершились учения Sea Breeze, которые начались 28 июня. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ. Поставленные задачи выполнены в полном объеме.

"Наши корабли прошли более 12 тысяч миль, водолазы более 330 раз спускались под воду, летчики более 80 часов провели в воздухе, а украинские и американские морские пехотинцы, военные Молдовы и Грузии совместно отрабатывали мероприятия на суше в трех областях Украины. Это еще раз продемонстрировало нашу способность выполнять общие задачи по стандартам НАТО", - отметил контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Все боевые корабли, которые были привлечены к учениям, вернулись в одесский порт. После этого они должны отправиться в Болгарию.

28 июня в акватории Черного моря стартовали крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze 2021. В них задействовали 32 боевых корабля, 40 самолетов, пять тысяч военных из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров Альянса. В целом предполагается участие военных из 32 стран.

BREAKING: #Ships from #ExerciseSeaBreeze 2021 have returned to #Odesa 🇺🇦 for their final brief!!



Job well done 👍🏼 to all the Sailors and crews!



Tomorrow the exercise will be officially over & the ships will be headed to #Bulgarian lead exercise Breeze! pic.twitter.com/4svcNraSBw — Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) July 9, 2021

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