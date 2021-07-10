закрыть
10 июля 2021, суббота, 17:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Черном море закончились крупные американо-украинские учения Sea Breeze

2
  • 10.07.2021, 16:59
В Черном море закончились крупные американо-украинские учения Sea Breeze

В них задействовали 5 тысяч военных из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров Альянса.

В Черном море завершились учения Sea Breeze, которые начались 28 июня. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ. Поставленные задачи выполнены в полном объеме.

"Наши корабли прошли более 12 тысяч миль, водолазы более 330 раз спускались под воду, летчики более 80 часов провели в воздухе, а украинские и американские морские пехотинцы, военные Молдовы и Грузии совместно отрабатывали мероприятия на суше в трех областях Украины. Это еще раз продемонстрировало нашу способность выполнять общие задачи по стандартам НАТО", - отметил контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Все боевые корабли, которые были привлечены к учениям, вернулись в одесский порт. После этого они должны отправиться в Болгарию.

28 июня в акватории Черного моря стартовали крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze 2021. В них задействовали 32 боевых корабля, 40 самолетов, пять тысяч военных из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров Альянса. В целом предполагается участие военных из 32 стран.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочий, выключай рубильник!
Рабочий, выключай рубильник! Артем Черников
Лайфхак для отпускника
Лайфхак для отпускника Ирина Халип
Белорус, отдохни!
Белорус, отдохни! Наталья Радина
Совет БОР: Забастовка — единственный выход
Совет БОР: Забастовка — единственный выход