Медики назвали сок, который поможет сохранить сердце здоровым 1 10.07.2021, 17:18

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Опубликованы результаты 12-летнего исследования ученых из Финляндии.

Проведя исследования, с целью анализа веществ снижающих способность "плохого" холестерина (LDL) к образованию бляшек в артериях, которые провоцируют инсульты и инфаркты, ученые Университета Восточной Финляндии обнаружили крайне полезные свойства томатов, пишет сайт medicina.ua.

Так как помидоры и его производные насыщены ликопеном, они проявляют эффективное профилактическое действие заболеваний сердечно-сосудистой системы и их употребление способно снизить риск инсульта на 55%.

В ходе исследования, которое длилось 12 лет, ученые наблюдали за состоянием здоровья 1031 добровольца мужского пола, в возрастном диапазоне от 45 до 65. Измерив уровень ликопена в крови пациентов, их распределили на 4 практически равные группы. За период исследования инсульт случился у 67 наблюдаемых мужчин.

Из группы с самым низким уровнем ликопена, инсульт случился у 25 из 258 добровольцев, из группы с наиболее высоким уровнем ликопена всего у 11 из 259.

Ликопен - пигмент семейства каротиноидов, являясь мощным антиоксидантом, поддерживает здоровье всей иммунной системы. Активизируя процесс пищеварения, он нормализует аппетит, кислотно-щелочной баланс и обмен холестерина. Данный пигмент помогает предотвратить развитие такого заболевания как атеросклероз, снизить вес, укрепить сосуды и капилляры. Он обладает профилактической способностью при заболеваниях печени, а также противогрибковым и антибактериальным свойствами.

Один стакан томатного сока способен удовлетворить суточную потребность человека в меди на 15%, в в-каротине на 20%. По содержанию ликопина томатный сок - признанный рекордсмен, в одной порции содержится более 100% суточной потребности в этом веществе.

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