Лукашенко охватило полное безумие 6 Александр Немец

10.07.2021, 17:32

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Режим очень уязвим, и в какой-то прекрасный момент рухнет.

В последние несколько дней Лукашенко чуть не каждый день привлекает внимание мировых СМИ. 6 июля белорусский диктатор поручил правительству перекрыть транзит товаров из Германии (вероятно, и других стран ЕС) в Россию и Китай в качестве ответной меры на два пакета санкций ЕС, введенных за принудительную посадку рейса Ryanair в Минске, а попросту, за воздушное пиратство. Как заявил Лукашенко, «надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь; пусть везут товары через Финляндию».

Да, новые санкции оказались очень чувствительными. Под секторальные санкции попали правительство Беларуси, госбанки, нефтепродукты и калийные удобрения. В индивидуальные «черные списки» попали более 160 физлиц и 16 компаний, в том числе МАЗ и БелАЗ. В частности, в ближайшее время встанут автозаводы Беларуси из-за прекращения поставок западных двигателей.

В результате же принимаемых «ответных мер» Беларусь пострадает вдвойне, поскольку лишится очень значительных доходов за транзит товаров. Китай и РФ, естественно, тоже пострадают.

Все это было лишь началом лукашенковского буйства. Виктора Бабарико, одного из соперников Лукашенко на выборах президента Беларуси в августе 2020 года, приговорили к 14-летнему тюремному заключению.

В список новых безумств вошла и отправка сотен мигрантов из беднейших азиатских и африканских стран через границу в Литву, и бредовое выступление 3 июля: «Мы сорвали новый Западный блицкриг, спасли Беларусь и Россию! Одновременно мы уничтожаем вражеских террористов, проникших в Беларусь!»

Полное безумие, не дать ни взять император Павел I в последние месяцы своей карьеры! Режим Лукашенко очень уязвим, и в какой-то прекрасный момент рухнет.

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