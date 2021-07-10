Супруга президента Гаити сделала первое заявление после его убийства

Супруга президента Гаити сделала первое заявление после его убийства3
- 10.07.2021, 19:10
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Аудиообращение Мартин Моиз опубликовано в ее официальном Twitter.
Первая леди Гаити Мартин Моиз впервые публично отреагировала на убийство супруга Жовенеля Моиза, пишет nv.ua.
Аудиообращение первой леди опубликовано в ее официальном Twitter.
Мартин Моиз заявила, что они с мужем прожили вместе более 25 лет и она никогда не перестанет его оплакивать.
«Вы знаете, против кого воевал президент. Они послали наемников домой к президенту, чтобы убить его и всю его семью, потому что он хотел воду, дороги, референдум и выборы в конце года…», — сказала она.
Первая леди подчеркнула, что нельзя позволить Гаити сбиться с курса после убийства президента, и призвала не дать уничтожить мечту ее мужа. Она добавила, что убийство нельзя оставить безнаказанным.