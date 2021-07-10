«Классно было бы, если бы мы все вместе устроили забастовку» 10.07.2021, 19:15

Одним разом и наверняка.

Об этом заявил телеграм-канал «БОР»:

- Вот, знаешь, пишут здесь журналисты «Хартии-97%», что нам работников квалифицированных не хватает... И, если влезть в шкуру руководятелов, подумать теми же мыслями, что и они, то нам они и не нужны. Настолько не нужны, что мы готовы сжечь завод Джили.

Зачем нам архитекторы, программисты, технологи, преподаватели? Они ведь так, лишь ради проформы. Для галочки. Показать, что мы стремимся за инновациями и, может быть, даже за экологию. Но стремимся это ведь не значит, что делаем. Стремимся — это не значит, что мы вообще даже пытаемся. Это так, на уровне мысли.

А вот классно было бы, если бы мы все вместе устроили забастовку. Одним разом и наверняка. Не только доярки, не только ПВТ или частный сектор. А все вместе. Что мы, не мужики что ли?

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