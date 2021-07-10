Лукашенко тунеядец 10.07.2021, 19:42

Бежать крысе некуда. Кругом враги.

Минский микрорайон Лебяжий всегда в курсе перемещений узурпатора. Проспект стих — значит перекрыли движение и трусливую крысу сейчас провезут мимо Лебяжьего. Оцепили Олимпик — крыска будет играть в хоккей. Играет в хоккей крыска обычно в рабочее время. Это Лебяжий то же каждый раз подмечает, пишет телеграм-канал «Лебяжий 97%».

Но сегодня уже и трудно сказать, хорошо это или плохо, когда крыса едет поработать. Внешняя политика страны полностью провалена. Нет ни одного союзника, нет вообще друзей. Есть надежды на Россию и Китай.

Экономика стоит на коленях. Собственно это следствие провальной внешней политики. Ведь политики должны двигать интересы бизнеса, а те, кто у нас считаются политиками продвигают интересы крысиной семьи. Поэтому нарисовать цифры роста ВВП еще кое-как получается, за счет экспорта леса и нефтепродуктов, но вот потребление внутри страны снижается, покупательская способность падает.

Поэтому, чем меньше крысиный король во все это вмешивается, тем даже было бы лучше. Сидел бы себе в резиденции, дрова рубил, козлов доил, быкам рога крутил…

Но не сидит

Понедельник, 5 июля:

После бурных выходных крыса отсыпалась. Проспект не перекрывали. По городу крысу не возили. Крысиный дворец запертым стоял.

Подписал два соболезнования и одно поздравление. Массандре надо было хоть какие-то посылы выдавить. Выдавила. Жив мол, крыса.

Лукашенко на работу в понедельник не вышел!

Вторник, 6 июля:

Проспект вдоль Лебяжьего затих, крысу провезли ко дворцу.

Собрал совещание по поводу санкций. На совещании решили в отместку злому Евросоюзу ударить по России и Китаю. Запретить транзит грузов к ним из ЕС.

Крысу на совещании внимательно выслушали. В блокнотики записали, но как и в прошлый раз, окружающие крысу чиновник понимают, что не весь бред сумасшедшего надо принимать к исполнению. Границу с Украиной вот не перекрыли ведь. Наверняка и санкциями по грузоперевозкам в Россию и Китай не долбанут.

А жаль…

Среда, 7 июля:

Масснаре нечего было даже сгенерировать. Никто не умер — соболезнования высказать некому. Поздравлять то же было не с чем и некого.

Лукашенко в среду бездельничал. Видимо совещание во вторник переутомило тунеядца.

Четверг, 8 июля:

Крыса приперлась во дворец назначить нового управделами Лукашенко. И поздравить выпускников высших военных учебных заведений.

Больше никаких дел не нашлось. И не удивительно. Экономика в штопоре, политика пробила дно. Нелегитимная крыса справиться с этим не в состоянии.

Но заигрывать с силовиками надо, это последний оплот. Без них крысу из дворца сразу же выгонит народ.

Лукашенко в четверг ничего полезного народу не сделал. Но и не навредил... Вроде бы.

Пятница, 9 июля:

Так как экономика в пролете, внешняя политика пробила дно, а внутренняя политика держится только на ментах, без которых народ выгонит крысу и из дворца, и из резиденций, то дел на пятницу у крысы нет совсем.

Но Массандра настаивает, что нужны медийные поводы, поэтому проспект вдоль Лебяжьего снова перекрыли, крысиный король проследовал во дворец. Проводить в путь олимпийскую сборную.

Спорт, кстати, там же где и внешняя политика, но согнать во дворец спортсменов дело не хлопотное, а выступить перед ним — картинка в телевизоре. Хоть какая-то польза Массандре от крысы.

Лукашенко в пятницу бездельничал. Назвать работой поздравления точно нельзя.

Вот так проходит неделя крысы Лукашенко, который обвиняет белорусов в тунеядстве. Ввел налог на тунеядство. Завел базу тунеядцев. Сам числится чиновником, работу прогуливает, стану развалил, справляться со своими должностными обязанностями уже не в состоянии. Но и бежать крысе некуда. Кругом враги. Зажата крыса в угол.

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