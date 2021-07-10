В Бресте парализована работа ГАИ 10.07.2021, 19:51

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Белорусы уже несколько дней не могут даже перерегистрировать машину.

«Четвертый день не могу попасть в «одно окно», чтобы перерегистрировать машину», – пожаловался брестчанин Игорь. Сегодня он в очередной раз пытался получить заветный талон на подачу документов в межрайонном регистрационном отделе ГАИ УВД. И снова безуспешно, пишет журналист vb.by Виктор Платонов.

Мы подъехали к зданию МРЭО в половине восьмого утра, за полчаса до открытия. Там уже выстроилась очередь примерно из сотни человек. Десятки машин заняли обочину и вытянулись в шеренгу метров за триста для проезда на площадку для осмотра.

В «живой» очереди люди обсуждали между собой вчерашние-позавчерашние приключения. Очевидно, для многих из них поход в регистрационный отдел на этой неделе совсем не дебютный.

«Вчера с утра была примерно такая же очередь. Когда дверь открылась, все ломанулись за талонами, но талонов уже не выдавали. Позавчера их перестали выдавать после десяти. Сказали, будем обслуживать в порядке «живой очереди», кто успеет, тот успеет. Но успело явно меньше половины. Уже в одиннадцать система «легла», и все, прекратили обслуживать», – рассказывает молодой парень. Он в числе тех, кто несколько дней подряд пытается «штурмовать» окошко.

Чем ближе к открытию, тем плотнее вереница автовладельцев подтягивается к входной двери, хотя, судя по откликам, многие понимают, что и сегодня им, скорее всего, не повезет. Кто-то уныло теребит в руках снятые с машины номера, некоторые начинают звонить знакомым и рассказывать, как здорово у нас выполняются административные процедуры.

Наконец, дверь открывается, и народ гуськом движется к заветному автомату с талонами, дабы узнать то, о чем многие уже догадывались: талонов и сегодня нет. Возмущенные граждане требуют начальника. Руководитель регистрационного отдела МРЭО Владимир Шутов выходит, чтобы объяснить причину возникшей проблемы:

«Поймите, это не от нас зависит. Такая проблема по всей республике. Уже три недели проводится апробация новой системы обработки данных. Постоянно происходят технические сбои. Когда они там настроят, не скажу, не знаю. На сегодня талонов нет. Когда будут, не могу сказать».

Кто-то, махнув рукой на потраченное время, разворачивается и уходит в сторону парковки, чтобы уехать по своим делам. Кто-то еще надеется, что система вот-вот заработает. Но уже через час становится ясно, что надежды напрасны, и чуда не произойдет. На площадке для осмотра по-прежнему многолюдно. Водители то и дело подходят к сотруднику в погонах, спрашивают: может, хоть вы нас обрадуете. В ответ видят качание головы с ярко выраженной частицей «не».

«Мы не можем вас обслужить, поскольку база данных заблокирована. Остается только ждать», – стандартно отвечает он на все вопросы.

Сколько еще ждать, никто не говорит. Запись наперед в МРЭО ГАИ не предусмотрена. А занимать очередь можно хоть с четырех утра. Правда, это гарантирует лишь одно — встречу рассвета на улице Коммерческой, у здания МРЭО ГАИ. Вот только принятие документов в «одном окне» может снова отложится на неопределенный срок, пополнив коллекцию «геморроев» для владельцев транспортных средств.

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