Жена Статкевича: Николай отказался участвовать в шоу под названием «суд»5
- 10.07.2021, 20:00
- 5,438
Марина Адамович получила два письма от мужа.
Жена одного из лидеров оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамович сообщила, что получила новое письмо от мужа:
- Надеюсь, «спецоперация» приостановлена. Получила два письма от Николая.
На фото - еще одно подтверждение того, что он отказался участвовать в так называемом суде.
Есть там еще косвенные доказательства того, что «доставляют» их в зал заседаний жестко.
«С плечом, которые выкручивали, все нормально. С прошлого четверга начал отжиматься во время физкультуры»... Это, как минимум, означает, что на протяжении недели рука работала плохо.
«Страшный человек» Николай, если за тройными стенами в тюремном помещении при «доставке» силами вооруженных людей ему нужно выкручивать руки. Даже не знаю, плакать или смеяться.