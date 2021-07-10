Жена Статкевича: Николай отказался участвовать в шоу под названием «суд» 5 10.07.2021, 20:00

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Марина Адамович получила два письма от мужа.

Жена одного из лидеров оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамович сообщила, что получила новое письмо от мужа:

- Надеюсь, «спецоперация» приостановлена. Получила два письма от Николая.

На фото - еще одно подтверждение того, что он отказался участвовать в так называемом суде.

Есть там еще косвенные доказательства того, что «доставляют» их в зал заседаний жестко.

«С плечом, которые выкручивали, все нормально. С прошлого четверга начал отжиматься во время физкультуры»... Это, как минимум, означает, что на протяжении недели рука работала плохо.

«Страшный человек» Николай, если за тройными стенами в тюремном помещении при «доставке» силами вооруженных людей ему нужно выкручивать руки. Даже не знаю, плакать или смеяться.

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