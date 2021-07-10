Известный астролог спрогнозировал, что ждет Путина 10.07.2021, 20:14

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Начинается новая эпоха.

В мире начинается новая эпоха, которая знаменуется освоением космоса и использованием природных ресурсов других планет. Миллионеры станут самыми бедными людьми на планете, а миром будут владеть корпорации. Об этом «Апострофу» рассказал астролог Влад Росс.

- Hачалась новая эпоха Водолея — 21 декабря 2020 года в день соединения Сатурна и Юпитера в Водолее. А Водолей — это целое тысячелетие. Его эпоха уже чувствуется. Началось освоение космоса, мы будем покорять планеты и использовать их ресурсы. Миллионеры станут самыми бедными людьми, будут триллионеры, которые будут привозить алмазы с какого-то астероида. Сейчас абсолютно другая эпоха начинается — эпоха, когда государства прекратят свое существование, а вместо них корпорации будут владеть миром.

— Вы делали прогноз на будущее России? Что ее ждет?

— У них сейчас самый опасный период как раз начинается. Уран входит в дом власти и будет находиться там в ближайшие 2-3 года. А Уран — это планета переворотов.

Как бы не пытался сохранить власть нынешний путинский режим, который там уже больше 20 лет, они все равно будут сметены в конечном итоге. Произойдет полная перестройка и смена элит. Выходцы из КГБ не будут править в ближайшее время, у власти будут совершенно другие люди.

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