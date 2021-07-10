Как уберечь себя и близких в жару 10.07.2021, 20:21

Рекомендации Минздрава.

В Беларуси сохраняется жаркая погода, в связи с чем Министерство здравоохранения напоминает, что высокая температура, как на открытой местности, так и в помещениях, может негативно отразиться на состоянии здоровья людей. Она может привести к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев — к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.

Для защиты себя и близких необходимо ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки. Помещения нужно проветривать, по возможности дополнительно включить вентиляторы или кондиционеры.

При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим. На улице обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками.

Чтобы избежать обезвоживания, надо пить большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочнокислых напитков, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, использовать кипяченую или бутилированную воду. Газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков лучше избегать.

Актуальны и правила личной гигиены: тщательно мыть руки с мылом после возвращения домой с улицы, перед едой и после посещения туалета.

Рекомендуется использовать при транспортировке и хранении продуктов питания чистую упаковку (полиэтилен, бумагу, контейнеры для пищевых продуктов и т.п.), для скоропортящихся пищевых продуктов — сумку-холодильник либо хладагенты.

На отдыхе важно купаться только в безопасных водоемах, стараться не заглатывать воду и объяснить это детям.

При первых симптомах перегревания (влажная покрасневшая кожа, слабость, вялость, сонливость, головная боль, жажда, учащение пульса и дыхания, тошнота) и признаков пищевого отравления (боли в животе, рвота, диарея) следует немедленно обратиться к врачу.

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