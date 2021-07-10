Что будет с курсом белорусского рубля и ценами, какие риски из-за санкций 10.07.2021, 20:56

Прогноз ЕАБР по экономике Беларуси.

Белорусский рубль может сдать позиции к доллару. Это следует из прогноза Евразийского Банка Развития, пишет zerkalo.io. Эксперты ЕАБР также не исключают повышения в этом году ставки рефинансирования — до 9−10%. Они также прогнозируют частичное сокращение экспорта нефтехимической продукции из-за санкций, снижение притока прямых иностранных инвестиций и доходов от экспорта услуг воздушного транспорта.

Про курс белорусского рубля

Курс белорусского рубля к доллару прогнозируется на уровне 2,6 рубля в среднем за 2021 год.

— Как мы и ожидали в предыдущем прогнозе, в первой половине этого года курс белорусского рубля был поддержан расширением экспорта и слабостью импорта. Однако масштаб этой поддержки оказался более существенным, и курс рубля к доллару в первом полугодии был более крепким, — отмечают эксперты.

Девальвационные ожидания населения, в свою очередь, продолжают влиять на белорусскую валюту. В таких условиях базовый прогноз ЕАБР предполагает ослабление рубля во втором полугодии — до 2,65−2,7 рубля за доллар к концу года. К концу 2022- года эксперты прогнозируют, что курс доллара будет составлять 2,73 рубля, а 2023-го — 2,81 рубля. В ЕАБР полагают, что пространство для укрепления белорусской валюты ограничивают высокие девальвационные ожидания.

— Неопределенность прогноза крайне высока из-за сложности оценки потенциального влияния западных ограничений на белорусский экспорт, приток инвестиций и поведение домашних хозяйств, — считают эксперты. — Тенденция ослабления белорусской валюты сохранится в среднесрочной перспективе. На это, помимо вероятного сокращения экспортных доходов, влияют относительно низкие темпы экономического роста страны. В связи с этим требуется постоянная поддержка белорусских производителей со стороны ценового фактора. Более высокая инфляция в Беларуси по сравнению со странами — торговыми партнерами является дополнительным фактором номинального обесценения рубля.

В целом на ближайшие 3 года для экономики Беларуси эксперты прогнозируют «присутствие повышенных рисков для курса национальной валюты и инфляции».

Что будет с ценами

Эксперты ЕАБР прогнозируют, что годовая инфляция в Беларуси в ближайшие месяцы с высокой вероятностью останется выше 9% годовых. Напомним, в июне годовая инфляция разогналась до 9,9%.

В ЕАБР видят как минимум две основные причины разогнавшейся инфляции. Одна из них — ускорение роста цен происходит из-за роста мировых цен на энергоносители, продовольствие, металлы, строительные материалы, что увеличивает издержки белорусских организаций и транслируется в потребительские цены. Вторая причина — растущие инфляционные ожидания, из-за которых на ситуацию с повышением цен не сможет особо повлиять в сторону улучшения наблюдаемое с середины апреля укрепление белорусского рубля.

К декабрю этого года инфляция прогнозируется на уровне 8,7% (при плане чиновников в 5%), а к концу 2022-го — 6,1%.

Про ставку рефинансирования

ЕАБР допускает повышение ставки рефинансирования в этом году — до 9−10%. Такой прогноз обусловлен нахождением инфляции вблизи 9%, повышенными рисками давления на курс белорусского рубля и активным повышением ключевой ставки Банка России.

Дефицит республиканского бюджета за май вырос до 1 млрд рублей, сообщила ранее в Минфие. За май этот показатель увеличился на 250 млн рублей. При этом чиновники в очередной раз пересмотрели прогноз по дефициту бюджета на 2021 год. Сейчас он ожидается на уровне 5,8 млрд рублей. Изначально дефицит бюджета на этот год был запланирован в размере 4 млрд рублей, но позже он был увеличен до 5,6 млрд рублей, затем снова пересматривался. Ранее власти заявляли, что рефинансировать дефицит планируют за счет остатков средств бюджета прошлых лет и новых государственных заимствований.

«Возможны нарушения устоявшихся производственных цепочек». Про риски для белорусской экономики

Дальнейшая политика западных стран и последствия введенных ограничительных мер для белорусской экономики имеют высокую степень неопределенности, отмечают эксперты.

— В случае реализации рискового сценария следует ожидать сильного давления на курс белорусского рубля из-за уменьшения экспорта, повышения девальвационных ожиданий и ухудшения инвестиционного климата. Инфляционные риски при неблагоприятном развитии событий существенно возрастут. В случае усиления ограничительных мер со стороны западных стран и ответных ограничений со стороны белорусских властей возможны нарушения устоявшихся производственных цепочек. Это не только повлияет на объемы выпуска товаров и услуг, но и может привести к значительному повышению издержек предприятий Беларуси, в том числе связанных с поиском новых партнеров и рынков сбыта. При неблагоприятном сценарии возможна актуализация угроз долговой и финансовой стабильности. Угроза долговой устойчивости повысится при возникновении трудностей с рефинансированием государственного долга.

В ЕАБР прогнозируют, то потребительский и инвестиционный спрос останутся сдержанными во второй половине этого года.

— На активности потребителей и инвесторов продолжат сказываться высокая неопределенность и повышенные риски, замедление роста доходов населения и увеличение стоимости кредитования, — отмечают в ЕАБР. — Экономические последствия усиления ограничительных мер США, ЕС и Великобританией могут частично нивелировать положительные эффекты для белорусской экономики со стороны внешнего спроса во второй половине 2021 года.

Эксперты полагают, что неопределенность количественных оценок этих последствий крайне высока, однако они, скорее всего, скажутся на экспортном потенциале страны, инвестиционном климате и впоследствии на потребительской и инвестиционной активности. В базовом сценарии ЕАБР предполагает частичное сокращение поставок нефтехимической продукции, снижение притока прямых иностранных инвестиций и доходов от экспорта услуг воздушного транспорта.

«Ужесточение налогово-бюджетной политики». Прогноз по экономике на 2022 год

Базовый сценарий прогноза ЕАБР предполагает ужесточение налогово-бюджетной политики в среднесрочной перспективе из-за ограниченных фискальных резервов, больших платежей по госдолгу и слабого потенциала наращивания доходов.

Ранее в Минфине заявляли, что с учетом существующих рисков для исполнения бюджета нужно пойти на отмену ряда налоговых льгот, в том числе для индивидуальных предпринимателей.

— Крайне высокая степень неопределенности экономической динамики сохраняется в Беларуси, — прогнозируют в ЕАБР.

В банке обращают внимание на то, что в 2022—2023 годах в Беларуси ожидается увеличение платежей по долговым обязательствам до 3,3−4 миллиардов долларов в год.

— Потребуется их рефинансирование из-за ограниченности золотовалютных резервов и слабого потенциала экономического роста. Вероятность существенного наращивания нерыночного кредитования для стимулирования роста ВВП сохраняется, — отмечают в ЕАБР. — Реализация такого сценария приведет к ускорению инфляции и девальвации белорусского рубля. Устойчивое повышение темпов экономического роста требует структурных преобразований, направленных на увеличение производительности труда и конкурентоспособности белорусской экономики. В краткосрочном периоде стимулирование деловой активности возможно посредством наращивания эмиссионного кредитования. Однако этот инструмент не способен увеличить потенциал роста в долгосрочном периоде и может привести к девальвации национальной валюты и ускорению инфляции.

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