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«В Слонимской ЦРБ не работает аппарат КТ с середины мая, зато пневмоний стало «меньше»

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  • 10.07.2021, 21:16
  • 2,942
«В Слонимской ЦРБ не работает аппарат КТ с середины мая, зато пневмоний стало «меньше»

Пока перспективы на починку нет.

«В Слонимской центральной районной больнице не работает аппарат компьютерной томографии с середины мая. И перспективы на починку нет. Зато пневмоний стало меньше», - пишут подписчики телеграм-канала «Белые халаты».

Одним из пунктов, обусловливающих увеличение выявляемости какой-либо патологии, всегда является «доступность и улучшение диагностики». Похоже, ликвидация этого пункта в белорусском здравоохранении — одна из составляющих «успеха» стабильности национальной модели борьбы с заболеваемостью населения.

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