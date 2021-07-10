«В Слонимской ЦРБ не работает аппарат КТ с середины мая, зато пневмоний стало «меньше» 2 10.07.2021, 21:16

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Пока перспективы на починку нет.

«В Слонимской центральной районной больнице не работает аппарат компьютерной томографии с середины мая. И перспективы на починку нет. Зато пневмоний стало меньше», - пишут подписчики телеграм-канала «Белые халаты».

Одним из пунктов, обусловливающих увеличение выявляемости какой-либо патологии, всегда является «доступность и улучшение диагностики». Похоже, ликвидация этого пункта в белорусском здравоохранении — одна из составляющих «успеха» стабильности национальной модели борьбы с заболеваемостью населения.

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