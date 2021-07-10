Завтра в Беларуси днем ожидается до +34°С 10.07.2021, 21:26

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Прогноз погоды на 11-12 июля.

11-12 июля погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплой воздушной массе, пишет сайт pogoda.by.

11 июля переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +15..+21°С, днем +28..+34°С.

12 июля переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по Гомельской области возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +17..+22°С, днем +29..+34°С, по юго-востоку местами до +35°С.

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