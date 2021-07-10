Здоровье Лукашенко по-прежнему крайне нестабильное 8 10.07.2021, 21:38

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Главарь хунты далеко не в порядке.

Сейчас государственные СМИ разного пошиба будут пытаться стать более заметными. Для этого крайне важно, чтобы главарь хунты был в порядке и активно «путешествовал». Однако тут все зависит от здоровья, которое по-прежнему крайне нестабильное, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Понедельник – Гомельская область. Видимо, в поисках того самого подвала. В Тихиничах Рогачевского районе моют коров и марафетят все.

Далее в программе – Витебская область, руководство которой сильно напряжено из-за частых набегов хунтёнышей разного калибра. Вторник или среда – Орша. Четверг – несколько предприятий Витебска.

Вечером - открытие «Славянского базара», на которой продолжают сгонять людей со всей страны под самыми разными предлогами и с помощью разного рода устрашений и угроз. Репертуар нынче так себе. Чего только Саша Солодуха стоит. Пятница или суббота – Гродненская область.

Меж тем, главная проблема регионов сейчас – это разгром региональных медиа. Хунта пытается закупорить распространение информации. Еще раз призываем быть солидарными.

Призываем рассказывать про то, что происходит в вашей деревне/городе/области. Гражданское общество только и работает, если тебе не все равно на то, что происходит вокруг тебя. Продолжайте делиться новостями со своими родными, друзьями и коллегами. Не бойтесь, если вдруг окажется, что эту новость уже кто-то прочитал. Это не страшно. Страшно, если мы все замолчим.

Белорус белорусу белорус.

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