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Сборная Италии едва не забыла свою легенду перед выездом на финал Евро-2020: видео

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  • 10.07.2021, 21:46
  • 3,838
Сборная Италии едва не забыла свою легенду перед выездом на финал Евро-2020: видео

Джанлуке Виалли пришлось бежать за автобусом.

Со сборной Италии произошел курьезный инцидент перед поездкой на финал Евро-2020.

Итальянская команда отправилась в Лондон на матч против Англии, но выехала из своей тренировочной базы во Флоренции не в полном составе, пишет nv.ua.

Автобус с командой на борту уже тронулся с места, как оказалось, что в салоне нет главы делегации сборной Италии и легендарного в прошлом форварда Джанлуки Виалли.

Экс-футболисту даже пришлось бежать за транспортным средством, но водитель в итоге остановился и подобрал легенду итальянского футбола.

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