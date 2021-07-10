Сборная Италии едва не забыла свою легенду перед выездом на финал Евро-2020: видео

Сборная Италии едва не забыла свою легенду перед выездом на финал Евро-2020: видео2
- 10.07.2021, 21:46
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Джанлуке Виалли пришлось бежать за автобусом.
Со сборной Италии произошел курьезный инцидент перед поездкой на финал Евро-2020.
Итальянская команда отправилась в Лондон на матч против Англии, но выехала из своей тренировочной базы во Флоренции не в полном составе, пишет nv.ua.
"That is a fine!" 👀💶— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 10, 2021
The #ITA squad almost left their training base in Florence without assistant coach Gianluca Vialli! 😂 pic.twitter.com/m8RvXgj7kG
Автобус с командой на борту уже тронулся с места, как оказалось, что в салоне нет главы делегации сборной Италии и легендарного в прошлом форварда Джанлуки Виалли.
Экс-футболисту даже пришлось бежать за транспортным средством, но водитель в итоге остановился и подобрал легенду итальянского футбола.