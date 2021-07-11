Ученые нашли уникальное древнее поселение на дне Средиземного моря 11.07.2021, 9:19

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Оно находилось у берегов Хорватии.

Археолог Мате Парица из Задарского университета в Хорватии, тщательно исследовав спутниковые снимки береговой линии, обнаружил древнее поселение, сообщает gismeteo.ru.

Ученые заметил этот участок на мелководье у восточного берега острова Корчула.

Снимок так заинтриговал ученого, что он приехал на место, чтобы осмотреть его. В итоге ученый понял, что на дне моря лежат остатки поселения. В дальнейшем выяснилось, что оно принадлежит эпохе неолита и появилось около 4500 года до н. э. Поселение уникально местом — его возвели на островке, который примыкал к большому острову лишь полоской суши. Под водой в ходе работ обнаружили развалины стен из камня, керамику и кремневые ножи.

По словам Марты Калебота из музея Корчулы, в настоящее время неизвестно о других поселениях неолита, возведенных на островке, соединенном с главным островом отрезком суши.

Такое местоположение — необычно. К тому же находка была сделана под водой, а ранние находки неолита обнаруживались в пещерах. Сохранить поселение от больших волн и разрушения помогли другие острова.

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