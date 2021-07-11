Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины 1 11.07.2021, 9:44

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Это также стало первой победой аргентинской сборной на территории своего главного соперника.

Суперзвезда футбола Лионель Месси выиграл свой первый трофей со своей сборной, после того как гол Анхеля Ди Марии принес Аргентине победу со счетом 1:0 над Бразилией в финальном матче Кубка Америки, сообщает ВВС.

34-летний Месси долго ждал первого крупного международного титула. Ранее капитан сборной Аргентины одерживал победу только на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году в составе олимпийской команды, в которую входят игроки до 23 лет.

Месси завоевал победу со своей страной в своем 10-м крупном турнире - а Аргентина выиграла свой первый Кубок Америки впервые за 28 лет. Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро.

Месси играл за сборную уже в четвертом финале Кубка Америки. Ди Мария же принимал участие в кубке во второй раз и забил в середине первого тайма. Его гол был единственным в этой игре. Полузащитник перекинул мяч через бразильского вратаря Эдерсона при выходе один на один.

#UPDATES Football superstar Lionel Messi wins his first trophy with his national team as Angel Di Maria's goal gives Argentina a 1-0 win over hosts Brazil in the Copa America final #CopaAmerica pic.twitter.com/NmHJ3QDBIU — AFP News Agency (@AFP) July 11, 2021

Бразилия усилила давление в захватывающем втором тайме, но даже с пятью нападающими на поле им не удалось справиться с аргентинской защитой, пишет агентство Рейтер.

Месси в предыдущих матчах забил четыре гола и был признан лучшим игроком турнира вместе с форвардом сборной Бразилии Неймаром, с которым они раньше вместе играли в "Барселоне". Группа технических экспертов не смогла выбрать между двумя игроками, поэтому приз решили отдать обоим.

#GET | Messi y Neymar los mejores jugadores del torneo continental.



El Grupo de Estudio Técnico de la @CONMEBOL elige a #Messi y a #Neymar como los mejores jugadores de la CONMEBOL @CopaAmerica 2021.



🔗 https://t.co/fR4UbubLNM pic.twitter.com/6DlOlGaTYs — Evolución es CONMEBOL (@EvolucionCSF) July 10, 2021

Неймар ранее назвал Аргентину желаемым соперником в финале Кубка Америки и выражал уверенность в том, что трофей достанется его команде. "Неймар сказал это, потому что мы друзья. Это финал, которого мы все ждали. Будет очень равная и сложная игра", - ответил на это Месси.

Решающий матч Кубка Америки в итоге прошел без их результативных действий, хотя они создавали партнерам моменты и были в центре внимания, комментирует Sports.ru.

После окончания финальной игры Месси и Неймар обнялись. Бразилец при этом плакал.

Когда раздался финальный свисток, аргентинское телевидение объявило: "Аргентина - чемпион, Лионель Месси - чемпион!"

Аргентина взяла 15-й Кубок Америки, сравнявшись с Уругваем, отмечает Рейтер. Самыми успешным для аргентинцев был период до конца 1950-х.

Это первая победа аргентинской сборной на территории своего главного соперника. До сих пор Бразилия выигрывала все домашние Кубки Америки (всего на Кубке Америки у нее было девять триумфов).

После поражения Аргентины в финале Кубка Америки в 2016 году Месси объявлял об уходе из сборной, однако вскоре вернулся в команду, напоминает РБК. На клубном уровне легендарный футболист четырежды побеждал с "Барселоной" в Лиге чемпионов, кроме того, он шесть раз получал "Золотой мяч".

Кубок Америки изначально должен был пройти в Колумбии и Аргентине. Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Аргентине и массовых протестов в Колумбии турнир был перенесен в Бразилию.

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