Макгрегор получил жуткий перелом ноги и техническим нокаутом проиграл Порье

Макгрегор получил жуткий перелом ноги и техническим нокаутом проиграл Порье2
- 11.07.2021, 9:03
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Бой между ирландцем и американцем уместился в один раунд.
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье техническим нокаутом победил Конора Макгрегора в рамках турнира UFC 264 после перелома ноги у ирландца, сообщает nv.ua.
Ирландец начал с лоу-киков, но оппонент ответил ему тем же, после чего еще в середине первого раунда Макгрегор пропустил болезненный удар.
Позже Порье завалил визави на канвас октагона и обрушил на него целую серию серьезных ударов, активно применяя локти.
Впоследствии американец нанес несколько мощных ударов в голову оппонента. Макгрегору удалось встать на ноги, но он неудачно оступился назад, получив перелом нижней конечности.
What a painful way to got out for McGregor #UFC264 pic.twitter.com/g8wnN57DIC— DC (@DylansRawTake) July 11, 2021
Из-за остановки боя доктором Порье победил техническим нокаутом.
В январе 2021 года американец сенсационно совершил реванш против ирландца, отправив того в нокаут. Это был второй бой между соперниками. В сентябре 2014 года Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
An injury to Conor McGregor's leg forced a Doctor's Stoppage in the #UFC264 main event.— ESPN MMA (@espnmma) July 11, 2021
Dustin Poirier won via TKO. pic.twitter.com/jsZVltGniI