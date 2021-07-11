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Макгрегор получил жуткий перелом ноги и техническим нокаутом проиграл Порье

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  • 11.07.2021, 9:03
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Макгрегор получил жуткий перелом ноги и техническим нокаутом проиграл Порье

Бой между ирландцем и американцем уместился в один раунд.

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье техническим нокаутом победил Конора Макгрегора в рамках турнира UFC 264 после перелома ноги у ирландца, сообщает nv.ua.

Ирландец начал с лоу-киков, но оппонент ответил ему тем же, после чего еще в середине первого раунда Макгрегор пропустил болезненный удар.

Позже Порье завалил визави на канвас октагона и обрушил на него целую серию серьезных ударов, активно применяя локти.

Впоследствии американец нанес несколько мощных ударов в голову оппонента. Макгрегору удалось встать на ноги, но он неудачно оступился назад, получив перелом нижней конечности.

Из-за остановки боя доктором Порье победил техническим нокаутом.

В январе 2021 года американец сенсационно совершил реванш против ирландца, отправив того в нокаут. Это был второй бой между соперниками. В сентябре 2014 года Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.

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