Макгрегор получил жуткий перелом ноги и техническим нокаутом проиграл Порье 2 11.07.2021, 9:03

1,802

Бой между ирландцем и американцем уместился в один раунд.

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье техническим нокаутом победил Конора Макгрегора в рамках турнира UFC 264 после перелома ноги у ирландца, сообщает nv.ua.

Ирландец начал с лоу-киков, но оппонент ответил ему тем же, после чего еще в середине первого раунда Макгрегор пропустил болезненный удар.

Позже Порье завалил визави на канвас октагона и обрушил на него целую серию серьезных ударов, активно применяя локти.

Впоследствии американец нанес несколько мощных ударов в голову оппонента. Макгрегору удалось встать на ноги, но он неудачно оступился назад, получив перелом нижней конечности.

What a painful way to got out for McGregor #UFC264 pic.twitter.com/g8wnN57DIC — DC (@DylansRawTake) July 11, 2021

Из-за остановки боя доктором Порье победил техническим нокаутом.

В январе 2021 года американец сенсационно совершил реванш против ирландца, отправив того в нокаут. Это был второй бой между соперниками. В сентябре 2014 года Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.

An injury to Conor McGregor's leg forced a Doctor's Stoppage in the #UFC264 main event.



Dustin Poirier won via TKO. pic.twitter.com/jsZVltGniI — ESPN MMA (@espnmma) July 11, 2021

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».