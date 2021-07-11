Гол Ильи Шкурина принес киевскому «Динамо» ничью с «Серветтом» в товарищеском матче 1 11.07.2021, 10:39

Выступивший против диктатуры белорусский нападающий отличился в первом же матче за новый клуб.

Новобранец киевского "Динамо", белорусский нападающий Илья Шкурин отличился в первом же матче за новый клуб, сообщает pressball.by.

В товарищеском поединке против швейцарского "Серветта" Шкурин вышел на замену на 75-й минуте и забил гол на 85-й.

Серветт — Динамо К — 1:1

Голы: 1:0 — Имери (13). 1:1 — Шкурин (85).

21-летний Шкурин с января 2020 года выступал за московский ЦСКА. В прошлом сезоне сыграл 9 матчей и забил 3 гола.

В августе 2020 года Шкурин отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Лукашенко.

Шкурин был исключен из сборной и лишен льготы по отсрочке воинской службы. ФИФА заявило, что не будет применять санкции к 21-летнему игроку.

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