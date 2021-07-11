Гол Ильи Шкурина принес киевскому «Динамо» ничью с «Серветтом» в товарищеском матче

Гол Ильи Шкурина принес киевскому «Динамо» ничью с «Серветтом» в товарищеском матче1
- 11.07.2021, 10:39
Выступивший против диктатуры белорусский нападающий отличился в первом же матче за новый клуб.
Новобранец киевского "Динамо", белорусский нападающий Илья Шкурин отличился в первом же матче за новый клуб, сообщает pressball.by.
В товарищеском поединке против швейцарского "Серветта" Шкурин вышел на замену на 75-й минуте и забил гол на 85-й.
Серветт — Динамо К — 1:1
Голы: 1:0 — Имери (13). 1:1 — Шкурин (85).
21-летний Шкурин с января 2020 года выступал за московский ЦСКА. В прошлом сезоне сыграл 9 матчей и забил 3 гола.
В августе 2020 года Шкурин отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Лукашенко.
Шкурин был исключен из сборной и лишен льготы по отсрочке воинской службы. ФИФА заявило, что не будет применять санкции к 21-летнему игроку.