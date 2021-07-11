Ученые нашли «невидимое» золото там, где это считалось невозможным 11.07.2021, 11:51

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Исследование провели специалисты из Китая и Австралии.

Ученые из Китая и Австралии выпустили интересное исследование пирита — раньше он был известен как «золото дураков», поскольку минерал напоминает настоящее золото. В истории было много случаев, когда его принимали за золото, а затем разочаровывались, поскольку ценным он не считался. Интересен и еще один факт — существовало поверье, что в местах залегания пирита не может быть золота, пишет gismeteo.ru.

Как поясняет ведущий автор исследования доктор Денис Фуджеруз из Школы наук о Земле и планетах Университета Кертин в Австралии, найти золото в пирите удалось только при помощи атомно-зондовой томографии.

По словам Фуджеруз, качество руды в мировой добыче становится хуже, новые месторождения открывают уже не с той скоростью, что раньше, а стоимость золота только растет.

Раньше золото в минерале находили в виде наночастиц, либо как сплав пирита и золота. Однако выяснилось, что оно может находиться в наноразмерных дефектах кристаллов.

Таким образом, чем более деформирован кристалл пирита, тем больше в нем может быть золота — в дефектах, которые в 100 тысяч раз тоньше волоса. Для обнаружения этого золота и требуется атомно-зондовая томография. Впрочем, концентрация золота при этом так мала, что его нельзя увидеть даже под микроскопом.

Данная работа, по мнению ученых, может помочь найти способы экологически чистой добычи золота из пирита.

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