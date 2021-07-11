Нигерия сенсационно победила сборную США по баскетболу 2 11.07.2021, 11:53

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Американцы прервали серию из 39 побед в трех олимпийских циклах.

Сборная США проиграла команде Нигерии со счетом 87:90 в товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио, сообщает pressball.by.

Самым результативным в составе победителей стал Гейб Винсент, набравший 21 очко. В составе сборной США, полностью состоящим из игроков НБА, выделились Кевин Дюрант (17 очков), Джейсон Тейтум (15 очков), Дэмьен Лиллард (14 очков) и Бам Адебайо (11 очков).

Американцы в последних трех олимпийских циклах не проиграли ни одного матча, включая товарищеские, одержав 39 побед. На Олимпиаде 2012 года сборная США обыграла Нигерию с разницей в 83 очка, спустя четыре года в рамках подготовки к Играм в Рио-де-Жанейро американцы победили нигерийцев с разницей в 44 балла, отмечает "Чемпионат".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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