Украина усиливает флот с помощью Турции и Великобритании 11 11.07.2021, 12:14

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ВМС страны переходит к стратегии «больших кораблей».

Новый военный корабль, призванный усилить украинский флот, Киев получит уже до конца 2023 года. Об этом президент страны Владимир Зеленский объявил в минувшее воскресенье, 4 июля, по случаю дня Военно-морских сил (ВМС). По его словам, судно уже начали строить в Турции, но достроят в Украине. Это подтвердил и командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Он отметил, что речь идет о первом из серии корветов типа Ada, которые будут изготовлены для украинского флота, передает dw.com.

Этот контракт Минобороны Украины заключило еще в декабре прошлого года. При этом в министерстве до сих пор не озвучили деталей договора, в том числе относительно цены кораблей и вооружений, которыми они будут оснащены. Впрочем, согласно паспорту бюджетной программы министерства обороны Украины, в этом году на строительство корвета заложены 3,8 миллиарда гривен (в перерасчете - около 10,4 миллиарда рублей). Это более 15 процентов от выделенных Киевом в 2021 году средств на приобретение, модернизацию и ремонт военной техники.

Украина хочет построить еще и фрегат

Решение строить новые корветы для ВМС Украины вместе с Турцией в Киеве приняли на фоне действующей программы строительства украинского корвета "Владимир Великий". Он был заложен еще в 2011 году и должен был стать первым в серии из четырех кораблей. После аннексии Крыма Россией и начала войны в Донбассе финансирование строительства, на которое уже потратили 760 миллионов гривен (почти 2,1 миллиарда рублей), прекратили.

Однако в 2019 году Зеленский решил возродить проект. Он посетил Николаев на юге Украины, где заявил, что "Владимира Великого" достроят. В Минобороны Украины сразу сообщили о возобновлении программы и даже назвали ориентировочный срок завершения строительства корабля - конец 2023 года. Для полного завершения проекта, по оценкам военного ведомства, нужны были 5,8 миллиарда гривен (около 16 миллиардов рублей). Но эти деньги так и не выделили, а позже появилась информация о совместной программе строительства других корветов с Турцией.

Впрочем, это не значит, что в министерстве обороны отказались от идеи достроить корабль. В феврале этого года заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк сообщил изданию Defence Express о планах ведомства доработать проект, превратив его в корабль классом выше - фрегат, который заменит флагмана украинского флота, фрегат "Гетман Сагайдачный", эксплуатируемый уже 27 лет.

Возможный совместный проект с Великобританией

Достраивать "Владимира Великого" Украине, судя по всему, будет помогать судостроительная компания Babcock со штаб-квартирой в Лондоне. 21 июня на борту британского эсминца Defender компания подписала меморандум вместе с министерствами обороны Украины и Великобритании, согласно которому Babcock возьмется обеспечить для украинских ВМС современный фрегат. И хотя официально о том, что речь идет именно о недостроенном украинском корабле, пока не сообщалось, в день подписания меморандума замминистра обороны Миронюк выразил надежду, что Лондон поможет Украине достроить "Владимира Великого".

Но как это строительство планируют финансировать, пока не ясно. Теоретически, на него могут пойти британские кредитные средства. По предварительной договоренности Киева с Лондоном, для совместных проектов по развитию ВМС Украины планируется привлечь финансирование Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 миллиарда фунтов стерлингов (около 129 миллиардов рублей). Правда, ранее отмечалось, что эти средства пойдут на строительство восьми ракетных катеров, двух минных тральщиков и двух военных баз. О фрегате в этих сообщениях упоминаний не было.

ВМС Украины меняют свои планы

При этом масштабные планы строительства относительно больших для украинского флота корветов и фрегатов не упоминались в принятой в начале 2019 года Стратегии развития Военно-морских сил Украины до 2035 года. В ней говорилось об акценте как минимум до 2025 года на так называемом "москитном флоте" - маленьких кораблях, способных эффективно действовать вблизи берега, отвлекая внимание противника.

Но уже в мае этого года был обнародован план развития военного флота на ближайшие пять лет, предполагающий появление корветов в составе украинских ВМС до 2025 года. "Таким образом, в ВМС Украины противоречат собственной стратегии, согласно которой корветы должны были начать появляться в составе украинского флота не раньше 2030 года, а фрегаты в ней вообще не упоминаются", - отмечает украинский военный аналитик Николай Белесков.

Первый большой корабль за три десятилетия

Информационное агентство украинского Минобороны объясняет планы военного руководства тем, что флоту "уже сейчас нужно технически усиливаться, обновляться и приобретать боевые и оперативные способности", а турецкие партнеры могут завершить строительство корабля в максимально сжатые сроки.

Заместитель директора киевского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь также считает целесообразной переориентацию от исключительно "москитного флота" на включение в него и больших кораблей. "Корветы, в отличие от катеров, имеют средства противовоздушной обороны и борьбы с подводными лодками", - объясняет эксперт. Это, по его словам, позволит катерам эффективнее действовать под прикрытием более крупных кораблей.

В подтверждение своей точки зрения Самусь ссылается на планы Румынии и Болгарии также приобрести корабли аналогичного класса в ответ на претензии России на гегемонию в Черном море. "К тому же, за последние 30 лет украинский флот не получил ни одного нового крупного корабля. Поэтому, если план Зеленского будет реализован, это будет большим достижением", - добавил эксперт.

Большой корабль - большая мишень

Однако такое резкое изменение планов раскритиковали большинство опрошенных DW экспертов. Так, Белесков признает большую живучесть корветов, но при этом настаивает на преимуществах предыдущей идеи ВМС Украины сделать ставку на "москитный флот". По его оценке, большие корабли будут приоритетными целями для наиболее вероятного противника украинских ВМС - Черноморского флота России.

"Учитывая численное превосходство в ракетном вооружении с российской стороны, даже лучшие системы противовоздушной обороны такого корабля просто не смогут защитить его", - добавляет эксперт. По его мнению, в случае столкновения противник не стал бы так охотно тратить дорогие противокорабельные ракеты на катера меньшего размера. "При этом ударный потенциал меньших и значительно более дешевых ракетных катеров практически одинаков, - говорит Белесков. И те, и другие могут нести на борту примерно восемь противокорабельных ракет".

Дорогое удовольствие для бюджета Украины

Руководитель "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут подчеркивает, что главный аргумент против "большого строительства" в военно-морской сфере Украины заключается в полном несоответствии средств, которые нужно на него потратить, тем задачам, которые стоят перед украинскими ВМС. По его словам, корветы и фрегаты - это корабли для действий в открытом море или даже океане. В то же время, добавляет он, главным приоритетом для украинского флота сейчас является защита достаточно небольшого участка акватории на северо-западе Черного моря. "Там корвету просто негде развернуться, но он является отличной мишенью для ракет и авиации врага", - считает Чмут.

При этом, добавляет эксперт, такое строительство является достаточно дорогим удовольствием, на которое, учитывая огромные и более насущные потребности в других видах вооружений, у министерства обороны Украины может просто не хватить средств. По словам эксперта, таким образом совместный украинско-турецкий проект может постигнуть судьба "Владимира Великого", на который также ранее потратили большое количество денег, но который годами остается недостроенным.

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