Стало известно о новых «суперраспространителях» COVID-19 среди людей 3 11.07.2021, 12:26

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Их не так много в процентном соотношении.

Некоторые зараженные коронавирусом люди не имеют симптомов болезни и способны длительное время выделять коронавирус. Это упрощает передачу инфекции, рассказал доцент РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов, его цитирует ТАСС.

«Есть отдельные генетически уникальные люди, у которых иммунная система толерантна к присутствию вируса, и они выделяют его дольше, чем другие», — пояснил Коновалов. Он добавил, что их не так много в процентном соотношении.

По словам эксперта, таких лиц можно назвать «суперраспространителями».

Медики отмечают, что обычно человек, переболевший коронавирусом, перестает быть заразным уже через 7-10 дней после появления первых симптомов. А для того, чтобы сделать человека заразным, он должен набрать некую вирусную массу в организме. По данным врача-терапевта, пульмонолога Алексея Никишенкова, на это может потребоваться пара суток.

Ранее издание The Washington Post писало, что в 59% новых случаев заражения коронавирусом источником инфекции становились бессимптомные носители.

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