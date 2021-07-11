Эстония увеличила число патрулей на границе из-за наплыва мигрантов через Беларусь 11.07.2021, 12:46

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Власти страны строят новую пограничную инфраструктуру на восточной границе.

Власти Эстонии из-за наплыва мигрантов в Литву увеличили число патрулей на границе.

Об этом сообщает ERR.

По словам главы пограничного контроля ДПП Эстонии Эгерта Беличева, они строят новую пограничную инфраструктуру на восточной границе.

«Сегодня мы увеличили уровень готовности, частоту патрулирования и количество патрулей как на внешней границе ЕС, так и на внутренней», — сказал он.

24 июня узурпатор Лукашенко заявил, что Беларусь не будет «защищать Европу от потока нелегальных мигрантов».

Правительство Литвы объявило в стране чрезвычайную ситуацию, поскольку в течение 24 часов границу незаконно пересекло рекордное за последние три года количество мигрантов — 150.

3 июля литовские пограничники задержали еще 116 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. При попытке сопротивления им пришлось открыть предупредительный огонь и применить против них слезоточивый газ.

6 июля польские пограничники задержали 40 нелегальных мигрантов из Беларуси. Все они оказались гражданами Афганистана.

7 июля премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните заявила, что страна установит стену на литовско-белорусской границе для задержки незаконных мигрантов.

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