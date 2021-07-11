«Пошли на штурм, выламывая двери»: россияне дерутся в очереди за прививкой 14 11.07.2021, 12:54

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В очередях приходится стоять по 10–12 часов.

Россиянка Тамара Оборина-Спектор пыталась сделать прививку от коронавируса в Петрозаводске несколько недель назад, когда ей на работе сказали в срок до 15 июля либо предъявить сертификат о вакцинации, либо принести справку о медотводе. Ни прививки, ни справки у нее до сих пор нет.

В аналогичной ситуации оказались тысячи людей по всей стране, выяснили корреспонденты «Север.Реалии»: если до введения обязательной вакцинации желающих сделать прививку практически не наблюдалось, то сейчас в очередях за прививкой устраивают драки и ломают челюсти.

Тамара решила сначала сходить к терапевту, чтобы проконсультироваться о возможных противопоказаниях.

– К терапевту сейчас ломятся все по этому же поводу: выходят от врача, держась за голову, вопя "Дурдом". Но терапевты вообще не дают никаких медотводов или рекомендаций: "Если нужны рекомендации, то идите к профильным специалистам". При мне парень пытался записаться к терапевту по этому же поводу в регистратуре, ему сказали, что если у него аллергия, то надо идти к аллергологу, но такого специалиста в этой поликлинике нет. Ну ладно, я сдалась, говорю: "Запишите тогда на прививку", а мне: "Нет в республике вакцины", – рассказывает Тамара.

Позже выяснилось, что в этой поликлинике лист ожидания заполнен до 23 июля и запись приостановлена. Тогда Тамара плотно "села на телефон": в минздраве Карелии ей дали номера пунктов вакцинации, где в свою очередь обещали, что в скором времени вакцина поступит. Но ни на следующий день, ни через три дня Тамара так и не нашла ее ни в одном пункте города.

– В городе огромные очереди во всех местах, где вакцинируют, – говорит Тамара.

В итоге, после многочисленных звонков, она по совету знакомых вышла на другую поликлинику в городе, где ее записали на вакцинацию на 15 июля. Она надеется, что в этот день вакцина в городе будет и она сможет предоставить необходимые документы работодателю.

– Я вышла на вторую поликлинику только благодаря фейсбуку: подруги написали, что они вакцинировались там. Ни горячая линия, ни минздрав, ни специалисты – никто слова не сказал, по официальным каналам это не узнать. То есть как слепой котенок тычешься во все подряд, – говорит Тамара. – У нас на работе только что изменилась структура, пока непонятно, как с ним взаимодействовать, а работа хорошая и на конфликт идти не вариант.

"Пошли на штурм"

Калининградка Екатерина простояла в очереди на вакцинацию больше шести часов. Как она рассказала в интервью изданию "Клопс", для этого она специально отпросилась с работы и 7 июля поехала в ТЦ "Балтия-Молл". К пункту вакцинации она пришла за полчаса до открытия и уже была в четвертом десятке в очереди, к моменту открытия за ее спиной стояли еще 50 человек.

Когда двери открылись, люди рванули внутрь.

– Некоторые каким-то образом оказались в первых рядах, а мы получили ещё как минимум плюс десять человек. Без очереди пошли пенсионеры, инвалиды, мамочки и сотрудники "Балтии-молл". Насчет последних непонятно было, с чего это", – рассказывает Екатерина.

К 12 дня ситуация накалилась, потому что начальник охраны ТЦ провел в кабинет своего коллегу.

– Первые ряды очереди пошли на штурм, выламывая двери. Доносились ор и нецензурщина. А мы просто стояли в шоке, – вспоминает женщина.

При этом постоянно менялась информация о количестве вакцин: медсестра выходила и говорила, что осталось 24, затем 18, а потом 5. Но это не было никак связано с тем, сколько людей заходили в кабинет, поскольку дозы исчезали вопреки математическим раскладкам, замечает Екатерина. В 16 часов она покинула пункт вакцинации, насмотревшись на ругань с охранником и безразличие врачей, но зато с прививкой.

"Издеваются над людьми просто"

В Петербурге в торговом центре "Жемчужная плаза" двое мужчин почти устроили драку – они начали толкать друг друга.

Конфликт возник из-за того, что один из них хотел пройти раньше остальных, а другому это не понравилось. Остальные ожидающие пытались их успокоить, хотя и их нервы были на пределе.

"Мы стоим по 10–12 часов. Люди уже дерутся в очереди. Вакцины привозят мало, не довозят, люди по несколько дней стоят. Говорят, с вакциной нет проблем. Есть! Издеваются над людьми просто! – комментирует женщина на видео, выложенном в паблике "ДТП и ЧП.Санкт-Петербург". Это видео посмотрели более 360 тысяч раз, оно собрало около трех тысяч комментариев.

В очереди утверждали, что в пункт привозят всего 60–70 вакцин в день. В комитете здравоохранения это опровергли, заявив, что вакцин достаточно, но врачи не успевают принять всех желающих, поэтому и очередь. Чиновники обещают теперь увеличить время работы пункта с 12 июля: там будут принимать с 12:00 до 19:00, а не с 14:30 до 18:30, как сейчас.

Аналогичная ситуация произошла в подмосковном Пушкино. Там мужчина попытался пройти к врачу без очереди, а несколько женщин бросились, чтобы его задержать. Драку пришлось разнимать охранникам, а одной из участниц потасовки даже понадобилась медицинская помощь – ей сломали челюсть.

– Причина агрессии в ситуации с ковидом-19 кроется в массовом запугивании граждан со стороны СМИ, когда неподготовленным людям выдаётся сугубо медицинская информация, а именно – число выявленных случаев коронавируса, число летальных исходов, – считает московский психиатр Сергей Ветошкин.

– Всё это делается с нагнетанием страхов и описанием проявлений болезни, как тяжко протекает она, с подробными репортажами по ТВ из реанимаций, с рассказами, в каких муках умирают люди и как тяжело переносят болезнь, при этом утаивая или, точнее, не разглашая полностью информацию о том, сколько на самом деле именно болезненных проявлений, а не просто выявленного коронавируса, сколько выздоровело, сколько в лёгкой степени протекает, какова фактическая летальность в процентах от заболевших и т. д. и т. п. Людям с немедицинской закалкой, то есть обычному психологически неподготовленному человеку, это воспринимать тяжело. Это вызывает чувство тревоги и страха, вплоть до паники, которая при малейшей стрессовой ситуации приводит к агрессии не только вербальной, но и физической. Ведь напряжению и страху нужно куда-то выплеснуться, трансформироваться. И всё это на фоне нестабильной экономической обстановки, нездоровой ситуации оптимизированного здравоохранения, общего недоверия государственной политике и сомнений в компетенции врачей.

Один из пунктов вакцинации в Петербурге 6 июля открыли в цирке Чинизелли – по программе, которую объявил Росгосцирк: после прививки выдают сертификат на представление.

Проработал он всего два дня, а затем закрылся – учреждение ждало решения о продолжении работы от врачей из поликлиники №39. Позднее цирк объявил, что снова откроет пункт вакцинации с 13 июля.

Подписчикам цирка в инстаграме идея прививаться в этом учреждении почему-то не очень понравилась. Вот что они писали в комментариях к посту об открытии пункта:

– А прививают дрессировщики или клоуны? Можно запросить мартышку в костюме медсестры?

– Как символично: вакцинация в цирке. Клоунада без границ.

– Скоро в общественный туалет зайдешь, а там – пункт вакцинации. И не спрашивает даже никто, болеешь ли, есть ли антитела – главное полис и паспорт, ну и желание попасть в цирк.

В Петербурге, по данным комитета здравоохранения, на 8 июля привились более 1 миллиона человек, 741 456 человек полностью закончили цикл вакцинации. На эту дату запас вакцины в Петербурге составлял 109 011 комплектов доз, работали 146 пунктов вакцинации в больницах и 32 мобильных пункта.

"Чтобы удовлетворить растущий спрос на вакцинацию от COVID-19, в Петербург завезли новую партию "Спутник V" и открыли шесть дополнительных прививочных пунктов в частных медучреждениях", – сообщали чиновники о медицины 9 июля, не уточняя количество доз в новой партии. Власти также запустили интерактивную карту записи на вакцинацию: на ней можно посмотреть, в каких пунктах есть свободные талоны.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге Север.Реалии сказали, что жалоб на процесс вакцинации к ним не поступало.

Всего в России, по данным оперативного штаба, за последние сутки заболели 25 082 человек, умерли 752. Лидерами по смертности по-прежнему остаются Москва (108 человек) и Санкт-Петербург (102).

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил до 8 июля актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учётом необходимости довести коллективный иммунитет до уровня не менее 80%. Пока же полностью вакцинировались лишь 12,83%, один компонент вакцины получили 19,11% населения России.

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