Министры финансов G20 договорились о глобальном минимальном налоге
- 11.07.2021, 13:14
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Историческое соглашение было подписано в Венеции.
Во время встречи в Венеции в субботу, 10 июля, министры финансов стран Большой двадцатки (G20) поддержали историческое соглашение о минимальном налоге для транснациональных компании.
Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи министров, которое цитирует Reuters.
Документ, одобренный представителями 130 стран, предусматривает установление минимального налога на прибыль для транснациональных корпораций на уровне не ниже 15%.
Такое соглашение сдержит компании, прежде всего технологические, от минимизации уплаты налогов в странах, где они работают, с помощью регистрации штаб-квартир в низконалоговых юрисдикциях. Декларация предусматривает, что компании будут платить налоги там, где продают свои услуги.
Теперь лидеры G20 должны утвердить окончательную редакцию соглашения в октябре во время саммита в Риме.
Ввести глобальный минимальный налог на корпорации группа из 130 стран согласилась 1 июля. Тогда инициативу не поддержали Ирландия и Венгрия.
Ранее министры финансов стран G7 во время встречи в Лондоне 4-5 июня договорились ввести 15% налог на прибыль для международных корпораций.
Инициатива направлена прежде всего на взимание налогов с техногигантов, которые предоставляют свои услуги по всему миру и относят большую часть своей прибыли к интеллектуальной собственности, налоги с которой платят в юрисдикциях с низкими налогами.
Ожидается, что налог будет применяться к компаниям с рентабельностью по чистой прибыли от 10%. После того как новые правила вступят в силу, европейские страны откажутся от действующих налогов на цифровые услуги. В США считают, что они дискриминируют американские компании.