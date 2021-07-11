Министры финансов G20 договорились о глобальном минимальном налоге 11.07.2021, 13:14

1,908

Историческое соглашение было подписано в Венеции.

Во время встречи в Венеции в субботу, 10 июля, министры финансов стран Большой двадцатки (G20) поддержали историческое соглашение о минимальном налоге для транснациональных компании.

Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи министров, которое цитирует Reuters.

Документ, одобренный представителями 130 стран, предусматривает установление минимального налога на прибыль для транснациональных корпораций на уровне не ниже 15%.

Такое соглашение сдержит компании, прежде всего технологические, от минимизации уплаты налогов в странах, где они работают, с помощью регистрации штаб-квартир в низконалоговых юрисдикциях. Декларация предусматривает, что компании будут платить налоги там, где продают свои услуги.

Теперь лидеры G20 должны утвердить окончательную редакцию соглашения в октябре во время саммита в Риме.

Ввести глобальный минимальный налог на корпорации группа из 130 стран согласилась 1 июля. Тогда инициативу не поддержали Ирландия и Венгрия.

Ранее министры финансов стран G7 во время встречи в Лондоне 4-5 июня договорились ввести 15% налог на прибыль для международных корпораций.

Инициатива направлена прежде всего на взимание налогов с техногигантов, которые предоставляют свои услуги по всему миру и относят большую часть своей прибыли к интеллектуальной собственности, налоги с которой платят в юрисдикциях с низкими налогами.

Ожидается, что налог будет применяться к компаниям с рентабельностью по чистой прибыли от 10%. После того как новые правила вступят в силу, европейские страны откажутся от действующих налогов на цифровые услуги. В США считают, что они дискриминируют американские компании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».