Макгрегор обещал, что Порье вынесут на носилках, — но вынесли его самого 1 11.07.2021, 13:28

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Любой бой ирландца — это не то, что происходит на ринге в тот момент, когда раздается гонг.

В Лас-Вегасе завершилась трилогия Макгрегор — Порье. Похороны карьеры Конора Макгрегора снова не прошли так, как многие рассчитывали, пишет sport-express.ru.

Нам всем пора бы уже привыкнуть к тому, что любой бой Конора Макгрегора — это не то, что происходит в клетке в тот момент, когда раздается гонг. Нет, это обсуждение того, что он сказал на пресс-конференции или в интервью, очередной его выходки, списка знаменитостей в рингсайде, закончена ли в этот раз карьера ирландца, что сказал про Конора Хабиб, сколько выиграл на ставках Флойд Мейвезер, ну и конечно, к этому еще добавляется новое — что думает обо всем этом Логан Пол.

Потому что чаще всего обсуждать толком и нечего. Бой был или слишком быстрый, или слишком странный, или просто Макгрегору надрали задницу — опять. Кажется, что это не может надоесть — но это надоедает. Ничего уникального, ничего непредсказуемого, ничего такого, чего мы раньше не видели, — это и про бой, и про трешток перед ним. Разве что забавная ирония: Конор обещал, что Дастина унесут на носилках, а в итоге через весь зал на носилках проследовал ирландец.

Good always defeats evil.

Very happy for @DustinPoirier I hope you will get the belt end of the year — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) July 11, 2021

Этому всему предшествовал действительно неплохой раунд — со стороны каждого из бойцов. Дастин Порье не забрал сразу инициативу, даже лоу-кики первым пробил на этот раз Конор. Он же и донес несколько жестких ударов в голову, но без того эффекта, который был раньше, в полулегком весе. Дастин начал подхватывать эти атаки и местами перебивал. Далее был проход от Порье, его уход от попытки гильотины, удары локтями одного и другого, борьба за позицию и еще удары... Это не тот тип боя, где кто-то затащил Макгрегора в партер — и все, можно уходить от телевизора подальше. Нет, но в конце раунда стало очевидно, что темп, предложенный Дастином, соперник не выдерживает, концентрации не хватает, и он начинает пропускать все чаще и чаще.

Косвенно об этом даже говорит тот момент, что за несколько секунд до гонга Макгрегор встал с настила — когда ему это позволили, — и чуть не пропустил еще один удар справа, потому что Порье как раз ждал такого момента, и он находился на правильной для этого дистанции. Что произошло потом, хорошо видно было на повторах со всех возможных ракурсов. Поехавшая-заплясавшая нога, падение — финал.

damn. crazy to see a star with such a meteoric rise literally plummet into the ground just a few years later. It’s sad tbh. RIP Conor McGregor’s career — Logan Paul (@LoganPaul) July 11, 2021

В таких травмах редко бывает виновен один эпизод. Скорее всего, как сказал Порье, он действительно услышал, как в ноге соперника что-то захрустело в тот момент, когда Конор принял жестко очередной лоу-кик. И в том месте у сетки, где до этого лежал ирландец, мог остаться пот. А затем был удар на удар, и просто мышечная память подвела, нога опоздала, сначала сработали плечи и спина, а ступня поехала следом. По-баскетбольному можно было бы сказать, что Порье ему «сломал лодыжку» — когда игрок редко меняет направление ведения мяча и обходит соперника, а тот падает на задницу. Собственно, так Конор и упал. И конец трилогии, который по факту наступил еще до конца раунда, но осознание момента пришлось уже на перерыв.

В слове «трилогия» есть что-то величественное, но нет ничего величественного в том, что один ее участник недоволен тем, что не смог поставить убедительную точку, а другой сидит со сломанной ногой и ругается как лепрекон, попутно снова пытаясь задеть и Дастина, и его жену, и всех, кто под руку попадется. И еще покрикивает в адрес рефери Херба Дина: «Это доктор остановил бой, это не нокаут!»

Ну и далее лепрекон переходит на крамлинский диалект, и его язык становится вообще не слишком разборчивым. Должно быть, Джо Роган понимает хорошо этот язык, потому что он принял сторону Конора. Апеллировал к тому, что это странная травма и ничего не ясно. А потом примерно о том же говорил на пресс-конференции после боя Дана Уайт. Все объясняется просто. Макгрегор все еще сидит на горшке с золотом. На текущий момент подсчитано, что платную трансляцию купили по меньшей мере 1,2 миллиона человек, но еще не все операторы предоставили данные — ожидается в районе 1,7-1,8 миллиона.

Просто помните об этом, когда в следующий раз мы будем обсуждать бойца, ранее известного как Notorious Конор Макгрегор, и кто-то скажет, что он уже не тот, а от популярности не осталось и следа. Старт всеобщему безумию вокруг Макгрегора дал тот нокаут Жозе Альдо за 13 секунд, здесь же, в Лас-Вегасе, и это до сих пор его город. Можно говорить про конец карьеры и даже привести похоронную бригаду веселых пляшущих африканцев, и они вместе с толпой понесут его на руках — его, а не Дастина Порье, и в первых рядах будет Дана Уайт, уже заявивший зачем-то, что Конор получит потом титульный бой с победителем встречи Порье — Оливейра. Потому что это платные трансляции, много денег, и мы еще даже не начали говорить про возможный боксерский поединок Макгрегора с кем-то из блогеров братьев Полов. Выставочный, конечно.

В общем, Дастин Порье покидает Лаг-Вегас с победой, одноногий Конор остается, и все счастливы. Похороны лепрекона удались что надо, опять. Скоро можно будет повторить.

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