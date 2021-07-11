Диетологи рассказали, как похудеть с помощью яиц
- 11.07.2021, 13:36
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Названы пять причин включить этот продукт в свой рацион.
Яйца могут быть одними из лучших продуктов для похудения, так как позволяют испытывать чувство насыщенности в течение длительного времени. Они имеют высокую пищевую ценность, и при этом существует множество способов их приготовления.
Диетологи утверждают, что яйца могут быть секретным оружием для похудения, сообщает Eat This, Not That (перевод — u-news.com.ua). Издание назвало 5 причин, по которым стоит включить их в свой рацион.
Много белка
Одно большое яйцо содержит 6,3 грамма высококачественного белка растительного происхождения. Соответственно два съеденных яйца за один прием пищи – это уже 25,2% от рекомендованного суточного потребления 50 граммов белка.
Низкий уровень углеводов
Одно яйцо содержит менее 1 грамма углеводов, что наряду с высоким содержанием белка может способствовать насыщению без повышения уровня инсулина, который приводит к накоплению жира.
Низкое содержание калорий
Большое яйцо содержит всего около 76 калорий. Благодаря этому во время завтрака человек может съесть два вареных яйца и кусок цельнозернового тоста всего на 232 калории.
Хороший источник витаминов
Яйца богаты витамином D, который играет важную роль в похудении. Также в них высокое содержание железа, что помогает поддерживать энергию в течение дня. Кроме того, яйца – отличный источник витамина B12, всего в одном его содержится 0,89 микрограмма – 37% суточной нормы.
Помогают сбалансировать уровень сахара в крови
Диетолог Paloma Health Эрика Хошетт утверждает, что яйца могут помочь сбалансировать уровень сахара в крови и инсулина, не оказывая отрицательного воздействия на уровень холестерина. Такой завтрак также может улучшить контроль уровня сахара в крови в течение дня, что особенно важно для людей с диабетом.
Американский блогер Роб Ривера ради эксперимента неделю ел только яйца, после чего показал, как изменилось его тело и самочувствие. Парень варил и жарил яйца с добавления перца, соли и немного масла, а также пил зеленый чай.
Блогер отметил, что питаться одними яйцами сложно, поскольку это очень низкокалорийная диета и постоянно хочется есть. На восьмой день мужчина отметил, что похудел на 4,5 кг, хотя и засомневался в полезности таких жестких ограничений.